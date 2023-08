JEDDHA, Saudi-Arabien, 29. August 2023 /PRNewswire/ -- ROSHN Group, Saudi-Arabiens vertrauenswürdigster Multi-Asset-Class-Immobilienentwickler und PIF-Giga-Projekt, kündigte heute MARAFY an, ein transformatives, gemischt genutztes Projekt im Norden von Dschidda, das über 130.000 Einwohner beherbergen wird und in dessen Zentrum ein 11 Kilometer langer künstlicher Kanal liegt.



MARAFY wird eine neue Uferpromenade um den künstlich angelegten Kanal herum schaffen, die ein neues Reiseziel im Norden von Dschidda darstellen wird. Der 11 Kilometer lange und 100 Meter breite, schiffbare Kanal wird an den Obhur Creek angeschlossen und erweitert. Er wird von mehreren einzigartigen Bezirken umgeben sein, ist der erste Kanal, der jemals in Saudi-Arabien gebaut wurde, und das erste Projekt von ROSHN, das vollständig gemischt genutzt wird.

David Grover, CEO der ROSHN Group, kommentierte die Ankündigung: „Für uns ist es von zentraler Bedeutung, als Giga-Projekt eine so große Entwicklung im Königreich einzuführen. MARAFY wird ein Gamechanger auf dem Immobilienentwicklungssektor sein, der die Messlatte für die Entwicklung in der Region höher legt, die Lebensqualität steigert und einen großen Einfluss auf Dschidda hat." Er fügte hinzu: „Es ist ein stolzer Moment, den Start von MARAFY anzukündigen, unserem großen Projekt im Norden von Dschidda. Es ist eines der ikonischen Projekte, die Dschidda in jeder Hinsicht zu einem Reiseziel der Weltklasse machen werden, und es trägt dazu bei, die Ziele der VISION 2030 zu erreichen, eine lebendige Gemeinschaft und eine florierende Wirtschaft zu schaffen."

MARAFYs Kanal wird ein Hafengebiet schaffen, das in seiner Größe mit dem von Chicago, Stockholm, Hamburg und dem Zentrum Londons vergleichbar ist und die Meeresumwelt in das Herz einer historischen Stadt bringt, die seit Jahrhunderten Händler, Reisende und Pilger willkommen heißt. MARAFY wird Dschidda neues Leben einhauchen und einen städtischen Wasserkorridor schaffen, der Häuser und Gemeinden mit der Natur, dem Handel und lebensfördernden Einrichtungen verbindet. Die Entwicklung wird Dschiddas Position als regionales Drehkreuz stärken, mit erstklassigen Wohn-, Einzelhandels-, Lifestyle-, Freizeit- und Unterhaltungsangeboten, die Einwohner und Besucher gleichermaßen anziehen und ein neues Wahrzeichen in Dschidda schaffen werden, das sofort ins Auge fällt.