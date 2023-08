BioVaxys und die Ohio State University erweitern Forschungszusammenarbeit

Die Besorgnis über die kürzlich aufgetauchte Covid-19-Variante EG.5 ("EG.5") wächst. Im Juli 2023 wurde EG.5 die dominierende Covid-19-Variante in den Vereinigten Staaten. Zusammen mit der zunehmenden globalen Prävalenz von EG.5 klassifizierte die World Health Organization („WHO") kürzlich EG.5, als eine „Interessensvariante", was bedeutet, dass EG.5 das Ergebnis genetischer Veränderungen ist und insbesondere eine bestimmte Mutation aufweist, die bekanntermaßen einen Teil der Immunität vor einer früheren Infektion oder Impfung umgehen kann. Es ist eine Erinnerung, dass COVID-19 immer noch ein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellt.

Kenneth Kovan, Präsident und Chief Operating Officer von BioVaxys, sagte: „Wir waren sehr begeistert über die Zwischenergebnisse der präklinischen Arbeit, die zuvor an BVX-0320 für SARS-CoV-2 durchgeführt wurde, was ein gutes aufkommendes Verträglichkeitsprofil ohne beobachtete Nebenwirkungen oder bemerkenswerte klinische Beobachtungen zeigte. Angesichts der steigenden Prävalenz von EG.5 und der hohen Wahrscheinlichkeit des weiteren Auftretens von Varianten sind wir der Meinung, dass es sinnvoll ist, diese vielversprechende Forschung gemeinsam mit dem Team der Ohio State University über potenzielle, nicht verwässernde Finanzierungsquellen oder Zuschüsse fortzusetzen, da sich das Unternehmen mit seinen eigenen internen Ressourcen auf sein Krebsimpfstoffprogramm und rezeptfreie Frauengesundheitsprodukte in den USA konzentriert."

Anfang des Jahres kündigte die Biden-Regierung das Projekt NextGen, ein 5-Milliarden-Dollar-Programm zur Beschleunigung der Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen und -Behandlungen der nächsten Generation, an. Kovan erklärte weiter: „Zusammen mit NIH, DoD und anderen Zuschussanträgen werden wir über das NextGen-Programm nach Möglichkeiten suchen". BioVaxys hat vor kurzem von der US-Regierung die Registrierung für das System for Award Management (SAM) erhalten. SAM ist das offizielle System zur Verwaltung des Prozesses für den Erhalt und die Überwachung von Zuschüssen oder Finanzierungsmöglichkeiten des Bundes.