Peking (ots/PRNewswire) - The Art Beat Staffel II wurde am 21. August im

CGTN-Fernsehen und auf verschiedenen Social-Media-Plattformen uraufgeführt. Jede

der acht Episoden befasst sich mit dem Leben und Werk eines anderen führenden

zeitgenössischen chinesischen Künstlers. Die in mehreren Sprachen produzierte

Publikation beschreibt, wie ihre Kunst die Geschichte Chinas aus kultureller

Sicht erzählt.



Durch eine Untersuchung ihrer persönlichen Philosophien und ihrer originellen

Gemälde, Performances und Schriften zeigt die Serie, wie jeder Künstler,

ermutigt durch die Inspiration und Stärke, die er aus den chinesischen

Traditionen gewonnen hat, Innovationen angenommen und seine gewählte Kunstform

in neue Bereiche der Erforschung geführt hat.





Der renommierte Künstler Wu Yueshi ist der Ansicht, dass die Essenz derchinesischen Malerei im spirituellen Aspekt des Ganzen liegt. Nur durch tiefeKultivierung ist es möglich, die Subtilität des Ausdrucks zu meistern undallmählich einen Einblick in das tiefe und weite Reich der chinesischen Kunst zugewinnen."Erst lesen, dann malen" ist das Motto von Liu Wanming, einem Künstler, der sichder Darstellung der Natur im Geiste der traditionellen chinesischen Malereiverschrieben hat. Seine Liebe zum Lesen, so sagt er, hat es ihm ermöglicht,seinen Bildern von der Landschaft seiner Heimatstadt eine zusätzliche Dimensionvon altem Charme zu verleihen.Als Künstler, der ständig auf der Suche nach Innovation ist, schlägt Shi Qi dasKonzept "Drei Formen in einer" vor. Die Dualität von Repräsentation undAbstraktion ist seiner Meinung nach unvollständig. Vielmehr bietet das Trio ausDarstellung, Abdruck und Abstraktion ein umfassenderes Bild, das sowohl dasLeben als auch das künstlerische Schaffen definiert."Kunst ist ein Lebensstil, der mich glücklich macht", sagt He Jialin, einMeister der Malerei mit einem breiten Spektrum an künstlerischen Interessen. Erglaubt daran, durch seine Arbeit den Patriotismus zu kultivieren und dietraditionelle chinesische Kultur zu fördern. In den letzten Jahren hat er vielealte Dörfer in China besucht, entschlossen, das schwindende kulturelle Erbedieser Gemeinschaften zu bewahren.Die Karriere der Balletttänzerin Feng Ying ist geprägt von einem unermüdlichenStreben nach Spitzenleistungen und künstlerischem Ausdruck. Hartnäckig undunerschrocken hat sie verschiedene Schwierigkeiten überwunden und ist bis an dieSpitze ihres Berufs aufgestiegen. Heute, als Direktorin der National Ballet ofChina, bleibt sie nach wie vor engagiert für ihre Kunst."Das Publikum sollte an seinen Sitzen kleben und jedem Wort aufmerksam zuhören",sagt der Pingshu-Künstler Tian Lianyuan. Auf der Bühne benutzt er nur dreiAlltagsgegenstände als Requisiten, um seine Geschichte zu erzählen - einenFächer, einen Holzklotz und ein Taschentuch. Dennoch gelingt es ihm, "eineLebensgeschichte, ein historisches Drama" zu zaubern, in dem das Publikum inTausende von Jahren Geschichte und weite Landschaften eintaucht, die vonlebendigen Figuren bevölkert werden.Als jüngster Preisträger des Mao Dun Literature Prize sagt Alai, er sei zumSchreiben bestimmt. Als Schriftsteller schafft er es, Momente der Aufregung, derVerwirrung und des Schmerzes hervorzurufen, ohne jemals seinen Sinn fürKontemplation zu verlieren. "Der Mensch ist sowohl der Ausgangspunkt als auchdas Ziel", sagt er."Die Verwendung von breiten Strichen und großen Tuscheblöcken, um einendreidimensionalen Effekt auf das Papier zu bringen", ist der bestimmende Ansatzvon Zhou Jingxin. 1995 stellte er eine Reihe von Gemälden vor, die einen völligneuen Stil einführten: "Ink Sculpture". Er ist der festen Überzeugung, dass dietraditionelle chinesische Malerei mit dem Konzept der Dreidimensionalitätvereinbar ist.