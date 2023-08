IgniteTech kündigt mit CoPilot eine GenAI-Transformation für sein gesamtes Software-Portfolio an

Als Teil seines visionären Engagements, Pionierarbeit für Unternehmenslösungen der nächsten Generation zu leisten, wird IgniteTech GenAI-Komponenten in alle seine Softwareprodukte einführen.

AUSTIN, Texas, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- IgniteTech, das Powerhouse für Unternehmenssoftware, bekannt als „Where Software Goes to Thrive", hat heute eine bahnbrechende Initiative vorgestellt, um sein gesamtes Portfolio von über 50 Softwareprodukten mit GenAI -Funktionen auszustatten. Aufbauend auf dem jüngsten Erfolg der Jive Copilot-Ergänzung wird IgniteTech die GenAI-Komponente „CoPilot" in jedes Produkt einführen und damit seine Position an der Spitze der Softwareunternehmen mit GenAI-gesteuerten Unternehmenslösungen weiter ausbauen.