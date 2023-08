GFI Software kündigt mit CoPilot eine GenKI-Transformation für sein gesamtes Software-Portfolio an

Im Rahmen seines visionären Engagements für zukunftsweisende KMU-Lösungen der nächsten Generation wird GFI Software GenKI-Komponenten in alle seine Software-Produkte integrieren.

AUSTIN, Texas, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- GFI Software, ein führender Anbieter von IT-Tools für den KMU-Markt, hat heute eine bahnbrechende Initiative zur Verstärkung seines gesamten Produktportfolios mit GenKI-Funktionen bekannt gegeben. GFI Software wird die GenKI-Komponente "CoPilot" in jedes Produkt integrieren und damit seine Position als führender Software-Anbieter mit GenKI-basierten Lösungen weiter ausbauen. Aufbauend auf dem jüngsten Erfolg der Jive CoPilot-Ergänzung durch das Schwesterunternehmen IgniteTech wird GFI Software die GenKI-Komponente „CoPilot" in jedes Produkt integrieren und damit seine Position an der Spitze der Software-Unternehmen mit GenKI-gesteuerten Lösungen weiter ausbauen.