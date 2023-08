Weiterer Abwärtstrend bei der Inflation? Bundesamt mit August-Zahlen

Die hohe Teuerung bremst den privaten Konsum, die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten. Immerhin: Von ihrem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung mit 8,8 Prozent im Herbst 2022 ist die Inflation in Deutschland inzwischen ein gutes Stück entfernt.

Volkswirte rechnen damit, dass sich der Abwärtstrend im August fortgesetzt hat. So erwarten zum Beispiel die Ökonomen der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) eine Inflationsrate von 6,0 Prozent. Für eine weiterhin rückläufige Teuerungsrate spreche die jüngste Entwicklung bei den Erzeuger- und Einfuhrpreisen, die normalerweise mit einiger Verzögerung auf die Konsumentenpreise durchschlagen.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Ob die hartnäckig hohe Teuerung in Deutschland im August weiter nachgelassen hat, darüber informiert an diesem Mittwoch das Statistische Bundesamt. Am Nachmittag (14.00 Uhr) veröffentlicht die Wiesbadener Behörde eine erste Schätzung zur Inflation im zu Ende gehenden Monat.

