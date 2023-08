Klimachef der EU-Kommission will mit Bürgern und Industrie mehr reden

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der neue Klimachef der Europäischen Kommission, Maros Sefcovic, will die Kommunikation mit Bürgern und Industrie intensivieren. Es müsse sichergestellt werden, dass Europa von den "fortschrittlichen und zukunftsweisenden" Klimagesetzen profitiere, sagte der Slowake in Brüssel. Die Gesetze sollten "in vollem Umfang für das Wirtschaftswachstum, für die Sozialpolitik und natürlich für die Aufrechterhaltung der Führungsposition Europas und der Europäischen Union in diesem gesamten Sektor" genutzt werden.

"Wenn es um die Bürger und die öffentliche Meinung geht, müssen wir unser Möglichstes tun, um besser über dieses Thema zu kommunizieren", sagte Sefcovic auf die Frage, wie er mit Gegenreaktionen umgehen wolle. Man müsse in einem permanenten interaktiven Kommunikationsmodus mit den Bürgern sein.