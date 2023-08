Nachdem bei 2.081 Dollar das Edelmetall seinen vorläufig letzten Höhepunkt exakt an den Verlaufshochs aus 2020 erreicht hatte, folgte eine dreiwellige Konsolidierungsbewegung zurück auf 1.885 US-Dollar und somit das 61,8 % Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung. Zwar wurde der EMA 200 zeitweise unterschritten, schnell holten Investoren das Metall an dieser Stelle ab und trieben die Notierungen an 1.936 US-Dollar und somit ein erstes Ziel ab. Zeitgleich notiert Gold nun an seinem seit Anfang Mai bestehenden Abwärtstrend, den es für ein Folgekaufsignal gilt zu überwinden.

Ausbruch und los