YuppTV sichert sich die Übertragungsrechte für den Asia Cup 2023

Zum ersten Mal wird der Asia Cup von mehr als einem Land ausgerichtet, denn die Spiele werden in Sri Lanka und Pakistan ausgetragen. Um den Titel kämpfen sechs Nationen, darunter Indien, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesch, Afghanistan und Nepal. Insgesamt werde 13 Spiele in Multan, Lahore, Pallekele und Colombo ausgetragen. YuppTV hat die Übertragungsrechte für den Asia Cup 2023 für über 70 Länder in Regionen wie Kontinentaleuropa, Australien, Malaysia und Südostasien (außer Singapur) erworben.

Uday Reddy, Gründer undCEO von YuppTV, kommentierte den Zuschlag der digitalen Übertragungsrechte für den Asia Cup 2023 wie folgt: "Wir sind begeistert und freuen uns, bekannt geben zu können, dass YuppTV in diesem Jahr die 16. Ausgabe des Asia Cups weltweit in digitaler Form für Zuschauer ausstrahlen wird. Der Asia Cup ist 2023 eines der größten Sportereignisse des Jahres und verspricht ein action-geladenes Spektakel zu werden. Milliarden von Anhängern und Fans werden mitfiebern, wenn die Titanen der Cricket-Welt um die Vorherrschaft kämpfen und den ultimativen Meister Asiens ermitteln."

Harry Griffith, Head of Acquisitions & Syndication, Sports bei Disney Star, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, unsere langfristige Zusammenarbeit mit YuppTV fortzusetzen. Wir sind bestrebt, dem Asia Cup 2023 die größtmögliche Reichweite zu bieten. Fans aus mehr als 70 Ländern können jetzt alles auf YuppTV verfolgen."

Der vom Asian Cricket Council (ACC) organisierte Asia Cup wird in diesem Jahr 13 Spiele umfassen, das Finale findet am 17. September 2023 in Colombo statt. Das mit Spannung erwartete und am meisten ersehnte Spiel zwischen Indien und Pakistan, eine der größten Rivalitäten im Cricket, wird am 2. September 2023 stattfinden.

Informationen zu YuppTV

YuppTV ist einer der weltweit größten internetbasierten TV- und On-Demand-Anbieter für südasiatische Inhalte und bietet mehr als 250 TV-Kanäle, mehr als 5.000 Filme und mehr als 100 TV-Shows in 14 Sprachen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.yupptv.com/cricket .

