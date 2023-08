VAS: Börsenneuling mit hoher Wachstumsdynamik

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge sei mit der VAS AG seit dem letzten Jahr ein Unternehmen mit einer großen Expertise bei der Realisation kleinerer, dezentraler Kraft- und Heizwerke börsennotiert, das aktuell auf eine hohe Nachfrage stoße. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet ein kräftiges Umsatz- und Gewinnwachstum, aus dem Kurspotenzial für die Aktie resultiert.

Mit VAS bereichere gemäß SMC-Research seit dem letzten Jahr ein Unternehmen den Kurszettel, das auf eine mehr als 30-jährige erfolgreiche Historie in der Planung und Realisierung von Kraft- und Heizwerken im Leistungsbereich von 2 bis 30 MW zurückblicken könne. In die börsennotierte Aktiengesellschaft sei bislang die Service-Tochter eingebracht worden, außerdem habe die AG ein Joint-Venture für den Bereich Automatisierung und Steuerung gegründet und die Anlagenbaugesellschaft (VAS AI) für den Bereich der innovativsten Technologien erworben. Die restlichen Aktivitäten der VAS-Gruppe im Anlagenbau sollen noch an die AG transferiert werden.