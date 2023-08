Der Streaming-Markt gilt als hart umkämpft. So steht Netflix vor einer wachsenden Zahl an Gegenspielern in der Serien- und Filmanbieterbranche. Als Konkurrenten treten Disney, Amazon und Apple im Markt an. Im Kampf um weitere Marktanteile führte Netflix im vergangenen Jahr daher einen neuen Tarif ein. Dabei sind die Nutzerzahlen von Netflix trotz stetiger Preiserhöhungen gestiegen. Der Streaming-Anbieter erhebt auch in Deutschland nun eine Gebühr fürs Account-Sharing. In den ersten Tagen nach Bekanntgabe des Account-Sharing-Verbots reagierten in den USA die Nutzer anders als einige Beobachter es zuvor erwarteten. Statt massiver Kündigungen und Abwanderungen sollen laut der Analysefirma Antenna innerhalb der ersten vier Tage nach der Ankündigung des Verbots 292.000 neue Netflix-Abonnements abgeschlossen worden sein.

