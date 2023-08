DAX - Weiterer Durchbruch über 16.000 Punkte?

Am Vortag hieß es im Insight: "Diese Erholung könnte noch den 50er-EMA im Tageschart im Bereich von 15.900 Punkten erreichen, wo sich auch ein massiver Widerstand befindet. Erst wenn der DAX über den Widerstand bei 15.900 Punkten und den 50er-EMA nachhaltig nach oben durchbricht, würde sich die Lage für den DAX langsam wieder aufhellen und ein Trendwechsel von Short auf Long möglich werden. Solange der DAX aber über 15.700 Punkten notiert, sind nun kurzfristig weiter steigende Kurse bis in den Bereich von 15.900 Punkten zu erwarten."

Angetrieben wurden die US-Aktienmärkte am Vortag und im Schlepptau auch der DAX von unerwartet schwachen Konjunkturdaten. Eigentlich ein Signal für fallende Kurse, hoffen Investoren aktuell jedoch auf eine Pause der Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank Fed. Einen Hinweis auf die Inflationsentwicklung in der Eurozone geben am heutigen Mittwoch um 14:00 Uhr die deutschen Verbraucherpreise für den Monat August. Volkswirte erwarten hier einen Anstieg um 6% im Jahresvergleich, nach +6,2% zuvor.

Der Stopp der Short-Position im Bereich von 15.860/15.900 Punkten wurde bei 15.960 Punkten im Verlust erreicht.

Aktuelle Lage



DAX im Long-Modus.

DAX bei 15.970 Punkten. Indikatoren Long. Anlaufmarken nach oben bei 15.980, 16.000, 16.030 und 16.050 Punkten, nach unten bei 15.900, 15.860, 15.800, 15.700 und 15.600 Punkten. Gaps nach unten bei 15.342, 14.610, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten, nach oben bei 16.224 Punkten. Trendindikator: Eigener Trendindikator zeigt aktuell rot an, short. Historische Saisonalität

In US-Vorwahljahren (DAX): Von Anfang August bis Ende Oktober abwärts.

Gebert-Börsenindikator (August)

Langfristiger Börsenindikator nach Gebert: Verkaufen (Vormonat Juli: Verkaufen).

(Dieser Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator langfristige Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)