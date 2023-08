"Weihnachten im Schuhkarton" hat neue Leitung / Ursula Simon leitet künftig die Geschenkaktion von Samaritan's Purse

Berlin (ots) - Ursula Simon übernimmt ab 1. September die Leitung der

Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton"

(https://www.weihnachten-im-schuhkarton.org) . Die 47-jährige ist seit 2020 bei

der christlichen Hilfsorganisation Samaritan's Purse tätig und hatte zuletzt die

Leitung des Bereichs Operations inne, der sich um die logistischen und

administrativen Abläufe der Geschenkaktion kümmert. "Ursula Simon hat in den

vergangenen Jahren in besonderer Weise unter Beweis gestellt, wie gute Führung

in herausfordernden Situationen gelingen kann. Ihre Leidenschaft, Kindern durch

die Aktion mit Christus bekanntzumachen, spürt man ihr im täglichen Miteinander

ab", so Vorstand Sylke Busenbender. In ihrer neuen Funktion wird Simon auch Teil

des Leitungsteams von Samaritan's Purse, das fortan aus vier Frauen und fünf

Männern besteht. "Ich freue mich über das Vertrauen und die Möglichkeit, diese

Aktion weiterzuentwickeln, damit noch mehr Kinder dadurch Liebe erfahren

können", sagte Simon. Die gelernte Fachübersetzerin hat Tourismusmanagement in

Deutschland, Großbritannien, Spanien und Argentinien studiert. Sie folgt auf

Alexander Becker, der im vergangenen Jahr ausgeschieden war. Bei "Weihnachten im

Schuhkarton" kann jeder Schuhkartons mit neuen Geschenken füllen und während der

nationalen Abgabewoche Mitte November gemeinsam mit einer Spende zu einer von

tausenden Abgabestellen bringen. Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen

verteilen die Päckchen dann im Rahmen eines christlichen Programms an bedürftige

Kinder; durch die weltweite Aktion wurden 2022/2023 rund 10,6 Millionen Kinder

erreicht.



