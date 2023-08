Trotz zunehmender Bremsspuren lässt die Geldpolitik nicht locker

von Sven Weisenhaus

Nach dem Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, hat auch die Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, am Freitag beim Notenbank-Forum in Jackson Hole noch einmal betont, dass die Währungshüter noch eine Weile an einer hinreichend straffen Geldpolitik festhalten müssten.

Inflation ist hartnäckiger als ursprünglich gedacht

Die EZB-Präsidentin wies zudem in ihrer Rede darauf hin, dass Veränderungen in der Funktionsweise der Weltwirtschaft – von den Arbeitsmärkten, über einen zunehmenden Protektionismus bis hin zur Energiewende – das Risiko bergen, größere Schwankungen bei der Inflation zu erzeugen. Dies könne sich wiederum in einem anhaltenden Preisdruck niederschlagen. „Ob sich all diese verschiedenen Veränderungen als dauerhaft erweisen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar. Aber es ist schon jetzt klar, dass ihre Auswirkungen in vielen Fällen nachhaltiger sind, als wir ursprünglich erwartet haben“, sagte sie dazu.