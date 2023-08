Nagarros "Genome AI" Plattform revolutioniert Kundenerlebnis

Im digitalen Zeitalter liegt der Schlüssel zum Markterfolg darin, personalisierte Angebote und reibungslose Nutzerreisen zu ermöglichen. Eine datengesteuerte Strategie mit fortschrittlicher Künstlicher Intelligenz ist unerlässlich, da sie eine Analyse der Erfahrungen auf Mikroebene, personalisierte Interaktionen und eine sofortige Leistungsmessung ermöglicht.

Nagarros „Genome AI" Plattform bietet hyperpersonalisierte Kundenerlebnisse, intelligentes Empfehlungsmanagement, modernste Treueprogramme und eine Vielzahl von Anwendungsfällen für die Unternehmensplanung. Die modulare Plattform ist auf die Bedürfnisse unterschiedlichster Interessengruppen zugeschnitten. Spezifische Module können als standalone Lösung oder innerhalb der bestehenden Cloud eines Unternehmens bereitgestellt werden. „Genome AI" stattet Unternehmen mit interaktiven Tools zur Wissensentdeckung aus, die durch eine leicht navigierbare, auf mikroattributbasierende Ontologie ermöglicht wird. Die Plattform unterstützt auch kollaborative Simulationen und Optimierungen, die nahtlos in intuitive, sprachbasierte Benutzeroberflächen integriert sind.

"Mit der Verfügbarkeit der nächsten KI-Generation vollzieht sich jetzt ein unternehmensweiter KI-Wechsel in großem Maßstab. Customer Experience ist einer der Bereiche, in denen wir viel Aktivität beobachten: KI-Erklärbarkeit, KI-bezogene Datenvektorisierung, semantische Modellierung, robuste KI-Sicherheit auf Unternehmensebene und Knowledge Engineering sind stark nachgefragt. Unsere Plattform verwendet eine flexible, Plug-and-Play-Architektur für nahtloses Onboarding und modernste Observability Funktionen," so Rahul Mahajan, CTO bei Nagarro.

"Unsere „Genome AI" Plattform ermöglicht Unternehmen mit Gen-AI die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von grundlegenden KI-Modellen und die Integration mit Tier-One Hyperscaler spezifischen Managed-AI-Services. Es beinhaltet zudem eine robuste Governance-Ebene für KI, die sowohl den Datenschutz als auch die Sicherheit der Organisation gewährleistet," ergänzt Mahajan.

Die "Genome AI" Plattform von Nagarro ist ein wegweisendes Angebot für digitale Kundenerfahrungen und hilft Unternehmen, ihre Kunden mithilfe von KI und eingebettetem Wissen wie nie zuvor zu verstehen und entsprechend zu agieren.

Über Nagarro

Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, unterstützt Kunden auf ihrem Weg zu innovativen, digital ausgerichteten Unternehmen und verhilft ihnen so zum Vorsprung in ihren Märkten. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz des "Thinking Breakthroughs" aus. Nagarro beschäftigt über 19.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 35 Ländern. Weitere Informationen finden Sie auf www.nagarro.com.

