DAX nimmt wieder Kurs auf die 16.000

Schlechte Nachrichten aus der US-Wirtschaft sorgten gestern für ein kleines Kursfeuerwerk an der Wall Street und trieben damit auch den Deutschen Aktienindex zumindest wieder in Richtung 16.000 Punkte. Nach einer monatelangen Widerstandsfähigkeit des Konsums und des Arbeitsmarktes gegen die steigenden Zinsen könnten die gestrigen Zahlen aus dem JOLTS-Report, der die offenen Stellen ausweist, und dem Index des Verbrauchervertrauens die von der Notenbank gewünschte Abkühlung der US-Konjunktur indizieren.

Damit würde dann auch ein Ende des Zinserhöhungszyklus wahrscheinlicher und die Fed könnte auf ihrer nächsten Sitzung am 20. September die Füße still halten. So zumindest interpretierten die Anleihemärkte die Daten, die Renditen kamen weiter zurück. Im Gegenzug folgte die Rally am Aktienmarkt. Heute und morgen stehen Inflationsdaten im Kalender und am Freitag folgt dann noch der offizielle US-Arbeitsmarktbericht. Bleibt die Tendenz in den Zahlen die gleiche, könnte der bislang schwache August noch mit einem furiosen Finale zu Ende gehen.

Auf der anderen Seite bleibt dann allerdings die Frage, wie viel Schaden die Wirtschaft dann doch nach einem historischen Zinsanstieg der vergangenen 18 Monate genommen hat und ob eine Rezession tatsächlich noch vermeidbar ist. Denn trotz aller Spekulation auf eine Wende in der Geldpolitik bleiben die Unternehmensgewinne der entscheidende Faktor für die Bewertung an der Börse. Bis also der nächste Bullenmarkt, wieder getragen von Zinssenkungsfantasie, eingeläutet wird, könnten sowohl Wirtschaft als auch Anleger erst einmal durch ein tieferes Tal gehen müssen.