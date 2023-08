Eine gewisse, kontrollierte wirtschaftliche Abschwächung käme der Börse jetzt gerade recht. Bleibt das Wachstum aber aus, kommen Rezessionsrisiken ins Spiel, die den Anlegern nicht so gut in den Plan passen würden.

Die gestrigen, eher schlechten Zahlen zum US-Arbeitsmarkt und zum Verbrauchervertrauen lagen zunächst irgendwo dazwischen, sorgten aber erst einmal für eine Rally am Aktienmarkt. Die in dieser Woche noch folgenden Inflations- und Arbeitsmarktdaten könnten das Pendel stärker in eine der beiden Richtungen ausschlagen lassen und eventuell auch für einen neuen Trend an der Börse sorgen.