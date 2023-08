Immobilien-Preissteigerung der letzten fünf Jahre / Zahl der Immobilien-Millionär innen hat sich mehr als verdoppelt (FOTO)

Berlin (ots) - Dass Immobilienbesitz eine erfolgreiche Methode zum

Vermögensaufbau ist, zeigt eine aktuelle Auswertung der Kaufangebote von

ImmoScout24, die über der Millionen-Euro-Grenze liegen. Die Zahl der

Eigentümer:innen, die Immobilien mit einem Angebotspreis über eine Millionen

Euro auf ImmoScout24 anbieten, ist innerhalb von fünf Jahren um mehr als das

Doppelte gestiegen.



- Die Zahl der Immobilien mit Millionenwert hat sich in den letzten fünf Jahren

auf ImmoScout24 mehr als verdoppelt.

- Eigentümer:innen von Häusern sind häufiger in die Millionärsliga aufgestiegen

als Wohnungsbesitzer:innen.

- 8 von 10 Städten mit dem höchsten Anteil von Millionen-Objekten liegen in

Bayern. Gleiches gilt für die Städte mit dem stärksten Anstieg von

hochpreisigen Immobilien.

- Unter den Metropolen sticht München (31 %) mit dem höchsten Anteil von

Millionen-Objekten hervor, gefolgt von Düsseldorf (22 %).