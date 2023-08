WIESBADEN (ots) - Importpreise, Juli 2023



-13,2 % zum Vorjahresmonat



-0,6 % zum Vormonat



Exportpreise, Juli 2023



-3,2 % zum Vorjahresmonat





-0,3 % zum VormonatDie Importpreise waren im Juli 2023 um 13,2 % niedriger als im Juli 2022. Wiedas Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, war das der stärkstePreisrückgang gegenüber einem Vorjahresmonat seit Januar 1987 (-14,2 % gegenüberJanuar 1986). Ausschlaggebend für den aktuellen Rückgang ist wie schon in denVormonaten vor allem ein Basiseffekt durch die hohen Preissteigerungen imVorjahr aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Im Juni 2023 hatte dieVeränderungsrate gegenüber dem Vorjahr bei -11,4 % gelegen, im Mai 2023 bei -9,1%. Auch gegenüber dem Vormonat Juni 2023 fielen die Importpreise im Juli 2023(-0,6 %).Die Exportpreise sind im Juli 2023 im Vorjahresvergleich mit -3,2 % deutlichgesunken. Im Vormonatsvergleich wurden Exporte 0,3 % billiger.Rückgang der Importpreise auf deutlich niedrigere Energiepreise zurückzuführenEnergieeinfuhren waren im Juli 2023 um 47,4 % billiger als im Juli 2022, aber1,4 % teurer als im Juni 2023. Den größten Einfluss auf dieJahresveränderungsrate für Energie hatte Erdgas. Die Preise lagen hier im Juli2023 um 58,7 % unter denen von Juli 2022. Gegenüber Juni 2023 stiegen die Preiseaber um 0,5 %.Erheblich günstiger als im Vorjahresmonat waren auch alle anderen importiertenEnergieträger: Die Preise für elektrischen Strom sanken um 75,4 %, fürSteinkohle um 63,7 %, für Erdöl um 33,0 % und für Mineralölerzeugnisse um 31,4%. Während die Preise für elektrischen Strom mit -17,8 % und Steinkohle mit-10,4 % auch gegenüber dem Vormonat sanken, wurden Mineralölerzeugnisse (+5,1 %)und Erdöl (+3,2 %) gegenüber Juni 2023 teurer.Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise im Juli 2023 um3,1 % niedriger als im Juli 2022. Gegenüber Juni 2023 fielen sie um 0,9 %. Lässtman nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindexum 11,0 % unter dem Stand des Vorjahres (-1,0 % gegenüber Juni 2023).Preisrückgänge bei Vorleistungsgütern und landwirtschaftlichen Gütern,gestiegene Preise für Konsum- und InvestitionsgüterDie Preise für importierte Vorleistungsgüter lagen im Juli 2023 um 9,5 % unterdenen des Vorjahresmonats. Gegenüber dem Vormonat Juni 2023 sanken sie um 1,6 %.Im Vergleich zum Vorjahresmonat verbilligten sich unter anderem Düngemittel undStickstoffverbindungen (-53,6 %), Aluminium in Rohform und Aluminiumlegierungen(-27,0 %), Kunststoffe in Primärformen (-23,0 %) sowie Roheisen, Stahl und