Kaiserslautern (ots) - Die Umsetzung von Großprojekten nimmt oft Monate, wennnicht sogar Jahre in Anspruch - und damit auch jede Menge Geld. Der geplanteTermin der Fertigstellung kann nicht eingehalten werden, da es immer wieder zuVeränderungen und Verzögerungen im Prozess kommt. In den meisten Fällen liegendie oft enormen Verzögerungen an Fehlern, die bereits in der Planungsphase desProjekts gemacht wurden. Mit einem systematischen Anforderungsmanagement wollenDr. Sebastian Adam und Lukas Schönberger von der OSSENO Software GmbH Abhilfeschaffen. Mit ihrer Software unterstützen sie ihre Kunden dabei, ihre Projekteeffizienter zu strukturieren, zu verwalten und zu optimieren. Hier erfahren Sie,wie die Zusammenarbeit mit den Experten aussieht.70 Prozent aller Beschaffungs- und Entwicklungsprojekte in der Wirtschaftüberziehen den zu Beginn gesteckten Kosten- und Zeitrahmen. Der verschobeneZeitplan und aufwendige Nachbesserungen bringen für die Projektverantwortlichenein hohes Stresslevel und nervenaufreibende Verhandlungen mit sich. Viele fragensich, an welcher Stelle sie im Projekt einen Fehler gemacht haben und falschabgebogen sind. Die Antwort ist so simpel wie erstaunlich: direkt zu Beginn.Denn den Eigenschaften und Fähigkeiten eines Produkts kommt im weiterenEntwicklungs- und Beschaffungsprozess eine zentrale Rolle zu. Werden dieseAnforderungen nicht von Anfang an korrekt geplant, werden sich die getroffenenFehleinschätzungen im Laufe des Projekts bemerkbar machen. "Für die präziseFormulierung von Erwartungen an ein Produkt oder ein Projekt ist einstrategisches Anforderungsmanagement unerlässlich", weiß Dr. Sebastian Adam,Geschäftsführer der OSSENO Software GmbH."Unternehmen benötigen eine klare Linie in ihrem Projektmanagement und einbelastbares Konzept, um erfolgreich zu sein", ergänzt sein GeschäftspartnerLukas Schönberger. "Ein zu Beginn gut aufgesetztes Anforderungsmanagement sorgtdabei dafür, dass der Aufwand für ein Projekt um bis zu 30 Prozent gesenktwerden kann." Gemeinsam geben die Experten ihren Kunden mit ihrer eigensentwickelten, intelligenten Softwarelösung ein effizientes Werkzeug für ihreProjektplanung an die Hand und unterstützen sie so dabei, ihre Projekte zustrukturieren, zu verwalten und zu optimieren.Ein Anforderungsmanagement sorgt für Struktur"Das Anforderungsmanagement versteht sich als Teil des Projektmanagements undumfasst damit alle Maßnahmen zur Steuerung, Kontrolle und zu den Anforderungenan komplexe Systeme wie Produkte oder Dienstleistungen", erklärt Dr. SebastianAdam. Die entscheidende Rolle des Anforderungsmanagements liegt dabei im