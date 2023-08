BERNSTEIN RESEARCH stuft RENAULT SA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault auf "Outperform" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Die Märkte betrachteten den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow, FCF) und das Wachstum der europäischen Automobilhersteller pessimistisch, schrieb Analyst Daniel Roeska in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er hingegen gehe davon aus, dass der FCF in naher Zukunft besser ausfallen wird als allgemein erwartet. In puncto langfristiges Wachstum müssten die Autoproduzenten aber einen besseren Job machen als bislang./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2023 / 21:05 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2023 / 03:19 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Renault Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 37,51EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Daniel Roeska

Analysiertes Unternehmen: RENAULT SA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 55

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m