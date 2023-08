Bertelsmann wächst im ersten Halbjahr 2023 auf knapp 10 Milliarden Euro Umsatz (FOTO)

Gütersloh (ots) -



- Umsatzwachstum von 4,5 Prozent auf 9,7 Mrd. Euro

- Operating EBITDA mit 1,3 Mrd. Euro auf weiterhin hohem Niveau

- Konzernumbau zahlt sich in herausforderndem Umfeld aus

- Starke Entwicklung von BMG, Arvato Group und Education Group

- Fortschritte entlang aller fünf strategischen Wachstumsprioritäten

- Seit 2021 bereits 3,3 Milliarden Euro in die Boost-Strategie investiert



Bertelsmann wächst im ersten Halbjahr 2023 weiter und geht weiterhin von einem

insgesamt guten Geschäftsverlauf für das Gesamtjahr aus. Das internationale

Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen erzielte einen Rekordwert beim

Konzernumsatz bei weiterhin hoher Profitabilität trotz Streaming-Investitionen

mit einem operativen Ergebnis (Operating EBITDA) von mehr als einer Milliarde

Euro sowie einem Konzernergebnis von 260 Mio. Euro. Insbesondere BMG, Arvato

Group und Bertelsmann Education Group trugen mit Umsatz- und Ergebnisanstiegen

zu dieser Entwicklung bei. Die Boost-Investitionen beliefen sich seit 2021 über

alle Geschäftsbereiche auf 3,3 Mrd. Euro, davon 0,8 Mrd. Euro alleine im ersten

Halbjahr 2023.





Der Konzernumsatz von Bertelsmann stieg im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozentauf den Rekordwert von 9,7 Mrd. Euro (H1 2022: 9,3 Mrd. Euro) an. Das organischeUmsatzwachstum betrug 2,3 Prozent.Das Operating EBITDA lag mit 1.275 Mio. Euro (H1 2022: 1.429 Mio. Euro) aufeinem weiterhin hohen Niveau, allerdings unter dem Wert des Vorjahres.Insbesondere die RTL Group verzeichnete durch schwache TV-Werbemärkte und höhereStreaming-Investitionen einen Rückgang beim operativen Ergebnis.Ergebniszuwächse im zweistelligen Millionenbereich erzielten hingegen BMG,Arvato Group und Bertelsmann Education Group - auch infolge derBoost-Investitionen. Im ersten Halbjahr zahlte BertelsmannInflationsausgleichsprämien an Mitarbeitende im mittleren zweistelligenMillionenbereich.Das Konzernergebnis betrug 260 Mio. Euro (H1 2022: 492 Mio. Euro) und lag damitunter dem Wert des Vorjahres. Ursache hierfür waren unter anderem das geringereoperative Ergebnis sowie diverse Restrukturierungen. Hierzu gehörten dieNeuaufstellung des Publishing-Bereichs bei RTL Deutschland, die Neuausrichtungdes US-Geschäfts bei Penguin Random House und die Tiefdruck-Standortschließungenbei Bertelsmann Marketing Services.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Wir freuen uns überein gutes erstes Halbjahr und sind zufrieden mit der geschäftlichen Entwicklung.Der Konzernumbau mit dem Aufbau neuer Geschäfte und vor allem unsereBoost-Strategie machen sich zunehmend bemerkbar. So verbuchen wir trotz einesschwierigen makroökonomischen Umfeldes einen Rekordumsatz und ein hohes