Wirtschaft Bauministerin sieht sich nicht für Wohnungsflaute verantwortlich

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) sieht sich nicht für die Rückgänge beim Wohnungsneubau verantwortlich. "Dass die Lage so schwierig ist, liegt zunächst einmal daran, dass die Zinsen enorm gestiegen sind", sagte sie der Wochenzeitung "Die Zeit".



Die Zinsen seien jahrelang niedrig gewesen, "weshalb viele Unternehmen in der Immobilienbranche enorm gewachsen sind". Nun müssten sie mit stark gestiegenen Kosten umgehen, so Geywitz. Die Europäische Zentralbank hat die Leitzinsen zuletzt auf 4,25 Prozent erhöht.