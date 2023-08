Maypharm stellt sein gesamtes Sortiment mit neu eingeführten Produkten wie METOO, HAIRNA und SEDY FILL vor

C. Derma-Gerät

C. Hochkonzentrierte HA

C. Kollagen

Alle Produkte werden in Südkorea gemäß den Vorschriften der Korean Food and Drug Administration (KFDA) hergestellt.

Maypharm bietet medizinische Spezialartikel und Hautpflegeprodukte an, darunter Hautfüller, Botulinumtoxin, Mesotherapieprodukte, Kosmetika und mehr. Maypharm hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Erwartungen seiner Kunden mit höchsten Qualitäts- und Servicestandards zu übertreffen.

SEOUL, Südkorea und NEW YORK, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- Maypharm Co., Ltd. stellt sein gesamtes Sortiment mit neu eingeführten Produkten wie METOO, HAIRNA und SEDY FILL vor. Maypharm ist ein 2015 gegründetes, weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf kosmetische Medizin und dermokosmetische Produkte zur Hautpflege und -verjüngung spezialisiert hat.

