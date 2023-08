Doppelt hält besser BearingPoint gewinnt zweifach beim Best of Technology Award (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - BearingPoint wurde beim Best of Technology Award 2023

der WirtschaftsWoche zweifach ausgezeichnet. In der Kategorie Purchase & Supply

Chain Management sichert sich BearingPoint den Award mit der cloudbasierten

Softwarelösung Inventory Navigator. Eine weitere Auszeichnung erhält die

Management- und Technologieberatung für die Software-as-a-Service Plattform

Agree&Sign in der Kategorie Marketing & Sales.



Mit den Best of Technology Awards, die die WirtschaftsWoche gemeinsam mit dem

Fraunhofer Institut für System- und Innovationsforschung und dem Karlsruher

Institut für Technologie vergibt, werden erstmals innovative Digitallösungen

prämiert. Bei den Auftakt-Awards konnte BearingPoint gleich für zwei Produkte

Auszeichnungen entgegennehmen: für die cloudbasierte Softwarelösung Inventory

Navigator (https://www.bearingpoint.com/de-de/store/navigator-solutions/inventor

y-navigator/) , die eine nachhaltige Bestandsoptimierung ermöglicht, und für die

Software-as-a-Service-Plattform Agree&Sign

(https://bearingpoint.services/agree-and-sign/de/) - sie sorgt für mehr

Effizienz bei digitalen Genehmigungs- und Transaktionsprozessen und stellt die

nachhaltigere Alternative zu papierbasierten Lösungen dar.