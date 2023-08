BGA-Pressekurzstatement zu den Ergebnissen in Meseberg

Berlin (ots) - "Wie getrieben wirkt die Bundesregierung in Meseberg. Sieunternimmt erste Gehversuche bei der Entbürokratisierung und will im zweitenAnlauf auch endlich das Wachstumschancengesetz beschließen. Dieses ist einerster aber wichtigen Impuls für Investitionen und Innovationen." So dieBewertung von BGA Präsident Dr. Dirk Jandura zu den Ergebnissen derKlausurtagung der Bundesregierung in Meseberg."Für die Mittelständler sind die Verbesserungen bei derThesaurierungsbegünstigung und der Körperschaftsteueroption, die verbesserteVerlustverrechnung und insbesondere die degressive Abschreibung fürWirtschaftsgüter des Anlagevermögens neben weiteren Vereinfachungen guteBotschaften. Auch die nun vorgesehene degressive Abschreibung für Wohngebäudekann angesichts der Talfahrt im Wohnungsbau positive Signale setzen. Es wäregut, wenn die Bundesregierung diese zarte Hoffnung nicht durch einen Mietenstoppim Keim erstickt", so Jandura und sein abschließender Appell:"Von den Beratungen im Deutschen Bundestag und im Bundesrat erwarten wir nun,nicht hinter den Gesetzentwurf zurückzugehen, sondern diesen zügig unter anderemmit Blick auf die Einführung der verpflichtenden, elektronischen Rechnung fürB2B-Geschäfte praxisgerecht und bürokratiearm fortzuentwickeln."Berlin, 30. August 2023Pressekontakt:Ansprechpartner:Florian BlockLeiter Presse- und ÖffenltichkeitsarbeitTel: 030/590099520Mail: presse@bga.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/5591135OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e.V.