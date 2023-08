Ruggell (ots) - Beim Wissen rund um die Erbschaftsteuer gibt es in der deutschen

Bevölkerung viel Luft nach oben. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen

Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Versicherers

Liechtenstein Life. Die Antworten von über 5000 Bundesbürgern ab 18 Jahren

zeigen: Ein Großteil der Menschen in Deutschland hat das Gefühl, sich bei dem

Thema nicht genügend auszukennen. Gerade in den neuen Bundesländern gibt es

Wissensdefizite.



Insgesamt 58,5 % der Befragten fühlen sich unzureichend informiert, wenn es um

die Besteuerung von Vermögen bei der Erbschaft geht. Demgegenüber stehen 29,1 %,

die ihre Kenntnisse bei dem Thema als ausreichend empfinden. 12,4 % sind in der

Frage unentschieden.





Ost-West-Gefälle beim Wissen um die ErbschaftsteuerGerade in den neuen Bundesländern scheint es Wissenslücken zu geben: Hier istdie Quote derjenigen, die nach eigenem Bekunden beim Thema ErbschaftsteuerInformationsbedarf haben, mit insgesamt durchschnittlich 63,9 % besonders hoch.Spitzenreiter ist das Land Mecklenburg-Vorpommern, in dem sich 65,2 % ungenügendinformiert sehen.Zum Vergleich: In den alten Bundesländern fühlen sich im Schnitt 56,9 % nichtgenügend informiert. Am niedrigsten ist der Anteil in den LändernRheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mit jeweils 55,3 %. Dabei könnte auch dieVerteilung des Vermögens für den Wissensstand eine Rolle spielen: Laut einemMonatsbericht der Deutschen Bundesbank Eurosystem (April 2023) sind auchJahrzehnte nach der Wiedervereinigung die Nettovermögen im Osten Deutschlandsdeutlich geringer als im Westen.Über alle Bundesländer hinweg gilt: Wer Vermögen über 400.000 Euro erbt odervererbt, ist aufgeklärter: Unter den Erben fühlen sich mit 51,0 % deutlichweniger Menschen als der Durchschnitt (58,5 %) ungenügend informiert, unterdenjenigen, die über 400.000 Euro vererben werden, sind es nur 45,2 %.Vor allem die Jüngeren bekunden WissensdefiziteJe jünger die Befragten sind, desto größer ist der Bedarf nach Informationen. Sogaben mit insgesamt 67,3 % über zwei Drittel der 18-29-Jährigen an, sichunzureichend informiert zu fühlen. Mit zunehmendem Alter sinkt der Anteilderjenigen, die Wissenslücken bekunden. In der Altersgruppe der über 65-Jährigensind es 52,1 %.Lebensversicherung als Steuer-Sparmodell noch unbekanntAuch wenn es um die Ausschöpfung von Sparpotenzialen bei der Erbschaftsteuergeht, ist der Kenntnisstand vieler ausbaufähig. Am bekanntesten ist das Modellvon Verschenkungen zu Lebzeiten, das insgesamt 65,9 % kennen. Mit deutlichemAbstand folgen die Aufteilung des Erbes innerhalb der Freibeträge (40,0 %) sowie