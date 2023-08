EDEKA für Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hamburg (ots) - Bereits seit Jahren setzt sich EDEKA als führenderLebensmitteleinzelhändler in Deutschland für mehr Umweltschutz in den Regalenund Lieferketten ein. Das erkennt auch die unabhängige Fachjury des diesjährigenDeutschen Nachhaltigkeitspreises an und nominiert EDEKA als Vorreiter in Sachennachhaltige Transformation im Lebensmitteleinzelhandel. Der Preis wird imNovember vom Bundesumweltministerium und der Deutschen Industrie- undHandelskammer verliehen.Der schonende und verantwortungsvolle Umgang mit Natur und Umwelt ist einintegraler Bestandteil des genossenschaftlich organisierten EDEKA-Verbundes, zudem auch Netto Marken-Discount und der Drogeriefachmarkt Budni gehören. Um denökologischen Fußabdruck des Unternehmens zu verringern, wird unter anderem dasAngebot an nachhaltiger hergestellten Produkten kontinuierlich ausgebaut. Dabeisetzt EDEKA bereits seit 2009 auch auf die Kooperation mit derNaturschutzorganisation WWF. Zielsetzung der Partnerschaft ist es, immer mehrKund:innen für einen nachhaltigeren Konsum zu begeistern. So tragen mittlerweileüber 500 Eigenmarkenprodukte von EDEKA das WWF-Panda-Logo. Es dient alsOrientierungshilfe für den nachhaltigeren Einkauf und wird vergeben für Artikel,die einen vom WWF anerkannten, ökologischen Standard erfüllen und vonunabhängigen Organisationen zertifiziert worden sind.Dieses Engagement wurde von der unabhängigen Fachjury des DeutschenNachhaltigkeitspreises positiv bewertet. Gesucht waren Vorreiter derTransformation, die einen wertvollen Lösungsbeitrag für die Herausforderungender Nachhaltigkeit leisten. Die Jury bestehend aus Expert:innen der Praxis,Beratung, Forschung und Zivilgesellschaft hat EDEKA in der BrancheLebensmitteleinzelhandel ausgewählt und für die Auszeichnung nominiert."Ob unsere Verpackungsoffensive, der Einsatz für mehr heimische Artenvielfaltoder ein nachhaltigeres Wassermanagement in den weltweiten Anbauländern - unserNachhaltigkeitsengagement umfasst sehr unterschiedliche Bereiche und vielespassiert hinter den Kulissen. Wir freuen uns daher über die Nominierung für denDeutschen Nachhaltigkeitspreis und die damit einhergehende Anerkennung fürunsere Reise zu mehr Umweltschutz im Sortiment. Als führenderLebensmitteleinzelhändler und Vollsortimenter wissen wir um die besondereVerantwortung gegenüber unseren Kundinnen und Kunden sowie Lieferpartnern undwollen dieser stets bestmöglich nachkommen", so Rolf Lange, Leiter derUnternehmenskommunikation der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. Dazu arbeitetEDEKA mit dem WWF unter anderem in eigenen Feldprojekten daran, den Anbau von