Sicher sanieren und umbauen BG BAU auf Fachkongress Bauen im Bestand

Berlin (ots) - Dämmen, Fenster tauschen, Heizung optimieren: In den nächsten

Jahren müssen zahlreiche Häuser saniert werden, um die Dekarbonisierung im

Gebäudesektor voranzutreiben. Was das fürs Bauhandwerk bedeutet und wie sicheres

Arbeiten in Bestandsbauten geht, thematisiert der Fachkongress Bauen im Bestand.

Mit dabei sind auch Fachleute der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG

BAU).



Am 7. und 8. November 2023 findet in Duisburg der erste Fachkongress zum Bauen

im Bestand statt. Die zweitägige Veranstaltung richtet sich an Wohnungs- und

Handwerksunternehmen, an Fachleute aus dem Gebäudemanagement, der Planung und

Bauleitung sowie an Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinatoren. Im Zentrum

des branchenübergreifenden Kongresses stehen Lösungen zur Staub- und

Gefahrstoffvermeidung bei Umbau- und Sanierungsarbeiten.