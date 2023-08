Seite 2 ► Seite 1 von 2

Nürtingen (ots) - Der Fachkräftemangel trifft die Hotellerie und Gastronomiebesonders hart: Eine Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft zeigt,dass mehr als 200.000 Mitarbeiter die Branche verlassen haben. Fabian Erbachsorgt als Recruiting-Experte und Geschäftsführer der Chrometrix Consulting GmbHfür Abhilfe, indem er die Branche dabei unterstützt, sich für Arbeitnehmerinteressant zu machen. Dabei setzt er vor allem auf Social Media. Wie er dabeivorgeht und warum herkömmliche Recruiting-Methoden heute ausgedient haben,erfahren Sie hier.Die Hotellerie- und Gastronomiebranche erlebt derzeit einen regelrechten Sturm:Während vor allem durch die Pandemie zahlreiche Kräfte in andere Branchenabgewandert sind, fehlt es auch an passendem Nachwuchs. Nie war dieMitarbeitersuche komplizierter in diesem Bereich. Erschwerend hinzu kommt dieÜberlastung des bestehenden Personals, die erneute Abwanderungen in den Fokusrückt. Trotz der prekären Lage halten zahlreiche Betriebe der Branche anherkömmlichen Methoden der Mitarbeitergewinnung fest, die heute längst keineErfolge mehr erzielen. "Unternehmen aus den Bereichen Hotellerie undGastronomie, die jetzt nicht umdenken, werden schon bald vor noch schlimmerenProblemen stehen und im schlimmsten Fall vom Markt verschwinden", warnt FabianErbach, Geschäftsführer der Chrometrix Consulting GmbH."Um auch heute noch Fachkräfte für sich zu gewinnen, braucht es vor allem eines:Argumente, die die Arbeitnehmer überzeugen", so Fabian Erbach weiter. "FürUnternehmen aus der Hotellerie und Gastronomie heißt das, ihre Vorteile zuidentifizieren und auf den richtigen Medien auszuspielen." Genau hier kommt derExperte ins Spiel. Mit seinem Team der Chrometrix Consulting GmbH unterstützt erdie Hotellerie- und Gastronomiebranche dabei, ihre offenen Stellen zu besetzen.Aus der Erfahrung mit zahlreichen Betrieben der Branche weiß er, dass es heuteneue Ansätze braucht: Darum setzt er vor allem auf eine attraktiveArbeitgebermarke, die er gezielt über die sozialen Medien ausspielt. Der Erfolgspricht für sich, so konnte Fabian Erbach schon zahlreichen seiner Kunden dabeihelfen, Menschen für die Arbeit in der Hotellerie und Gastronomie zu begeistern,sie als attraktive Arbeitgeber zu positionieren und vakante Stellen nachhaltigzu besetzen.Warum es ein Umdenken in der Mitarbeitergewinnung brauchtEines steht unweigerlich fest: Der Arbeitsmarkt hat sich gewandelt - das giltauch für die Hotellerie und Gastronomie. Während klassische Recruiting-Methoden,