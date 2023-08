Stuttgart (ots) - Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft,

Arbeit und Tourismus von Baden-Württemberg, hat das Stuttgarter Start-Up Flip

besucht, um sich persönlich ein Bild von der Zusammenarbeit zwischen jungen

Innovationsunternehmen und etablierten Industrieunternehmen zu verschaffen.

Begleitet wurde der Termin von Ulrich Schmidt, Vice President "Corporate and

Service Solutions" Bosch Digital. Bosch führt die Mitarbeiter-Plattform von Flip

in seinem Fertigungsnetzwerk ein, um mehr als 100.000 Mitarbeitenden digitalen

Zugang zu Informationen und Services zu bieten.



Wirtschaftsministerin, Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, erläuterte im Rahmen ihres

Besuches: "Der Fachkräftemangel ist demografiebedingt eine der zentralen

Herausforderungen für Wirtschaft und Gesellschaft. Wir müssen alle "Hebel" der

Fachkräftesicherung nutzen. Dazu gehören innovative digitale Lösungen, wie Flip

sie bietet."





Flip ist speziell auf die Bedürfnisse von Mitarbeitenden ohne Schreibtischzugeschnitten und digitalisiert alle Schnittstellen dieser Belegschaftsgruppemit dem eigenen Unternehmen. Für Bosch baut Flip eine All-in-OneMitarbeiter-Plattform für seine Beschäftigten in Fertigung und Logistik, diesich in die bestehende IT-Landschaft integrieren lässt.Zur Zusammenarbeit mit Bosch ergänzte Benedikt Ilg, CEO und Gründer von Flip :"Die Partnerschaft zwischen Bosch und Flip ist ein starkes Zeichen für dieStuttgarter B2B-und Software-Branche. Die Chancen der Zusammenarbeit vonGroßkonzernen und jungen Softwareunternehmen sind riesig und eine wichtigeVoraussetzung für die Digitalisierung des Wirtschaftsstandorts Deutschland."Ulrich Schmidt, Vice President "Corporate and Service Solutions" Bosch Digital,fügte hinzu: "Mit der App bündeln wir künftig wichtige Funktionen für unsereMitarbeitenden in unserem globalen Fertigungsnetzwerk in einer App. Dazu zählenGehaltsabrechnungen, Abwesenheitsmanagement oder interne Informationen. Damittreiben wir nicht nur die Digitalisierung bei Bosch weiter voran, sondern wirverbessern die Arbeitsbedingungen, beschleunigen den Informationsfluss undstärken das Zusammengehörigkeitsgefühl sowie die Identifikation mit demUnternehmen." Nach einer Pilotphase in diesem Jahr rollt Bosch die auf dieBedürfnisse seiner Mitarbeitenden zugeschnittene "My Bosch App" in seinemFertigungsnetzwerk aus. Bis Ende 2025 soll die neue App interessiertenBosch-Werken zur Verfügung stehen.71 Prozent der Start-ups in Baden-Württemberg arbeiten eng mit etabliertenGroßkonzernen und dem lokalen Mittelstand zusammen."Start-Ups sind die treibende Wirtschaftskraft unserer Zukunft. Sie leisten