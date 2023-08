Nachdem unerwartet schwache Konjunkturdaten aus den USA am Vortag die Hoffnungen auf eine Zinspause der US-Notenbank Fed aufleben ließen, gab es aus der Eurozone keine Signale für nachlassenden Zinsdruck. Unter anderem ist die Teuerung in Nordrhein-Westfalen, dem einwohnerstärksten deutschen Bundesland, im August leicht gestiegen. Verbraucher mussten dort für ihren durchschnittlichen Konsum 5,9 Prozent mehr ausgeben als ein Jahr zuvor.

Eine weitere Annäherung an die Marke von 16 000 Punkten blieb damit aus. Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow ist der Dax erneut am oberen Band seiner Konsolidierungszone zwischen 15 750 und 15 950 Punkten angekommen. Kurz vor Monatsende bleibt die August-Bilanz mit einem Minus von fast vier Prozent ziemlich negativ.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger sind am Mittwoch bei deutschen Aktien nach zwei Tagen mit deutlichen Gewinnen wieder in die Defensive gegangen. Daten aus einzelnen Bundesländern deuten auf ein Anziehen der Inflation in Deutschland am Nachmittag hin. Da die Märkte derzeit sensibel auf solche Signale reagieren, verlor der Leitindex Dax zur Mittagszeit 0,66 Prozent auf 15 826,40 Punkte.

