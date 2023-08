IFA 2023 Siemens Hausgeräte präsentiert Backofen mit Künstlicher Intelligenz / Der neue iQ700 ist ab sofort mit automatischer Gerichterkennung ausgestattet (FOTO)

Berlin (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) erobert den Alltag und damit auch die

Küche. Technologiepionier Siemens Hausgeräte nutzt sie nun auch, um Backen,

Braten und Schmoren noch simpler zu machen. Dazu präsentiert die Marke den

ersten iQ700 Backofen mit automatischer Gerichterkennung. Zur Markteinführung

kann das vernetzte Gerät rund 40 unterschiedliche Speisen identifizieren, durch

Updates wird sich diese Zahl stetig erweitern.



Gericht in den Ofen stellen, Türe schließen und los! So einfach kann es künftig

sein, den Backofen zu bedienen. Denn der neue iQ700 von Siemens Hausgeräte

erkennt jetzt automatisch, was in seinem Inneren steht - beispielsweise eine

Lasagne oder Pizza. Dazu nutzt er die eingebaute Backofenkamera und Künstliche

Intelligenz. Anschließend schlägt das Gerät die optimale Zubereitungsmethode vor

und stellt Programm sowie Temperatur automatisch ein. Köchinnen und Köche

brauchen nur noch ihr "Ok" zu geben, um den Rest kümmert sich die intelligente

Technologie.