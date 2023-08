truu mit Siegel "Top Service" ausgezeichnet (FOTO)

Pforzheim (ots) - Das Pforzheimer Unternehmen truu ist mit dem Siegel "Top

Service" ausgezeichnet worden. Das Siegel wurde im Rahmen einer Veranstaltung

unter der Schirmherrschaft von Bundesministerin a.D. Brigitte Zypries verliehen.

Das Deutsche Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIND)

hat das Siegel "Top Service" entwickelt und zeichnet nach einem aufwendigen

Analyse-Prozess Unternehmen aus, die mit Kundenorientierung, Kompetenz und

innovativem, effizientem Service überzeugen.



Im Jahr 2022 verzeichnete truu insgesamt mit Service, Terminvereinbarungen,

Umzugskoordination und Fragen per Mail, Ticket und Telefon über 100.000 Kunden-

Interaktionen. Bei der Google-Bewertung, die sich vielfach auf die Qualität des

Service bezieht, liegt das Unternehmen aktuell bei 4,9 von 5,0. Das Vertrauen in

truu spiegelt sich auch in den stetig steigenden Kundenzahlen wider, die jüngst

die Marke von 25.000 überschritten haben.