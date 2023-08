INNSBRUCK, Österreich, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- Der Sommer ist heiß, aber hier ist eine Brise von Cybersecuritynews, um abzukühlen. Wir waren in den Sommermonaten sehr fleißig, und hier sind die Neuigkeiten:

Datenübertragung in Sicherheitsprodukten für Consumer

Erhalten Sie tiefe Einblicke in die jüngsten Praktiken der Datenerfassung und -weitergabe von Antivirenprodukten für Verbraucher. In einer Zeit zunehmender Besorgnis über Datensicherheit und Datenschutz werden Internetnutzer immer vorsichtiger, wenn es darum geht, wer Zugang zu ihren persönlichen Daten hat und wie diese genutzt werden. Diese Bedenken erstrecken sich auch auf Computer-Sicherheitssoftware, die oft ein gewisses Maß an Datenweitergabe erfordert, um die Benutzer wirksam vor Malware zu schützen.

Lesen Sie den vollständigen AV-Comparatives-Bericht hier: https://www.av-comparatives.org/de/data-transmission-in-consumer-security-products/

Ursprung und Entwicklung: Eine eingehende Untersuchung von Advanced Persistent Threat (APT)-Gruppen

Dieser Blogbeitrag befasst sich mit der Identifizierung von APT-Gruppen (Advanced Persistent Threat) und ihrer Zuordnung zu Cyberangriffen. Darüber hinaus geht er auf die verblüffende Seltenheit von Gruppen ein, die aus westlichen Ländern stammen.

Lesen Sie den vollständigen AV-Comparatives-Bericht hier: https://www.av-comparatives.org/de/origin-evolution-an-in-depth-exploration-of-advanced-persistent-threat-apt-groups/

Die Nebenwirkungen der Geschwindigkeitsoptimierung

Es ist schwierig, das richtige Gleichgewicht zwischen Echtzeit-Malware-Erkennung und Leistung zu finden. Die Hersteller von Antivirenprogrammen optimieren ihre Produkte auf verschiedene Weise, um die Auswirkungen auf die Systemleistung zu verringern.

Lesen Sie den vollständigen AV-Comparatives-Bericht hier: https://www.av-comparatives.org/de/the-balance-between-performance-low-speed-impact-and-real-time-detection-enterprise-products/

NGFW Egress C2 Test: Bewertung der Effektivität von Funktionen zur Verhinderung und Erkennung von ausgehendem Netzwerkverkehr

Im Juni 2023 führte AV-Comparatives einen NGFW Egress C2 Test durch, um die Effektivität von NGFW-Produkten bei der Erkennung und Verhinderung von bösartigem Datenverkehr zu bewerten. Dieser Test konzentrierte sich auf die Wirksamkeit der Verwendung verschiedener Kommunikationskanäle und -protokolle wie TCP, HTTP und DNS. Da keines der im Jahr 2023 für diese NGFW Egress C2-Zertifizierung eingereichten Produkte den Test bestanden hat, bieten wir diesen Test im nächsten Jahr erneut an.

Lesen Sie den vollständigen AV-Comparatives-Bericht hier: https://www.av-comparatives.org/de/ngfw-egress-c2-test-assessing-the-effectiveness-of-outgoing-network-traffic-prevention-and-detection-capabilities/

Verringerung von Fehlalarmen bei Enterprise Endpoint Security

Von Zeit zu Zeit senden uns Unternehmensanwender Beispiele für falsch-positive Ergebnisse, die sie festgestellt haben. Einige davon können in unseren False-Positives-Test einfließen und so ebenfalls zu Verbesserungen beitragen.

Lesen Sie den vollständigen AV-Comparatives-Bericht hier: https://www.av-comparatives.org/de/decreasing-false-alarms-in-enterprise-security-products/

Unternehmensanwender können bestätigte FPs hier einreichen: https://report-fp.av-comparatives.info/

Medienkontakt:

Peter Stelzhammer

e-mail: media@av-comparatives.org

phone: +43 720115542

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1093032/AV_Comparatives_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/av-vergleiche-eine-sommerbrise-der-cybersecurity-301913636.html