Mid-Year Report von Check Point samt deutscher Daten zu Ransomware veröffentlicht

Redwood City, Kalifornien (ots) - Check Point Research (CPR), die

Threat-Intelligence-Abteilung von Check Point® Software Technologies Ltd.

(https://www.checkpoint.com/) , hat seinen 2023 Mid-Year Security Report (https:

//blog.checkpoint.com/security/check-point-software-2023-mid-year-security-repor

t-old-meets-new-as-usb-devices-and-artificial-intelligence-are-exploited-by-cybe

rcriminals/) inklusive Zahlen zu Ransomware-Attacken für einzelne Länder

veröffentlicht. Der Bericht deckt einen beunruhigenden Anstieg von acht Prozent

bei den wöchentlichen Cyber-Angriffen weltweit im zweiten Quartal 2023 auf - der

stärkste Anstieg in den letzten zwei Jahren. Im ersten Halbjahr 2023 haben 48

Ransomware-Gruppen zudem mehr als 2200 Opfer angegriffen.



Deutschland verzeichnet 858 Cyberangriffe je Organisation im ersten Halbjahr

2023, ein Abschwung um 1 Prozent im Jahresvergleich; Österreich 1015 Angriffe,

was einer Zunahme um 3 Prozent entspricht; die Schweiz 855 Angriffe, somit eine

Zunahme von 7 Prozent. Damit bewegt sich die DACH-Region im oberen Drittel der

europäischen Länder, wenn die absolute Fallzahl als Vergleich herangezogen wird;

weltweit liegt sie ungefähr in der Mitte.