Stärkung des Data-Technologie-Portfolios rund um Microsoft & Markteintritt in den Nordics / Microsoft Data- und KI-Spezialist Inspari wird Teil von valantic (FOTO)

München / Kopenhagen (ots) - Datengetriebenen Geschäftsmodellen & KI gehört die

Zukunft: Mit dieser Überzeugung setzt das Digital Consulting-, Solutions- und

Software-Haus valantic ( http://www.valantic.com/ ) seinen internationalen

Wachstumskurs fort und begrüßt dabei erstmals ein neues Familienmitglied in den

Nordics. Das dänische Beratungsunternehmen Inspari ( http://www.inspari.dk/ )

bringt ein umfassendes Leistungsportfolio in den Bereichen Data Strategy, Data

Engineering, Analytics, Künstliche Intelligenz und Cloud mit. Mit einem klaren

Fokus auf Microsoft-Technologien wie Azure und Power Platform hilft Inspari

Kunden dabei, datengetriebene Geschäftsentscheidungen zu treffen. Zahlreiche

Blue-Chip-Unternehmen wie Pandora, Bestseller, Maersk und Biomar vertrauen

bereits den erfahrenen Expert*innen von Inspari.



Das Digital Consulting-, Solutions und Software-Haus valantic setzt eine

wichtige Wegmarke auf seinem internationalen Wachstumskurs: Mit der dänischen

Digitalberatung Inspari gewinnt valantic ein Team aus 180 Mitarbeitenden, die

auf zukunftsweisende Technologien rund um Künstliche Intelligenz, Data

Engineering und Cloud-Infrastrukturen spezialisiert sind. Für valantic bedeutet

dieser Wachstumsschritt zugleich den Markteintritt in die Nordics - eine Region,

die zu den digitalen Vorreitern Europas zählt.