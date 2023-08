RBC belässt Delivery Hero auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der operative Cashflow des Essenslieferdienstes liege über den Erwartungen, die Bruttomarge etwas darunter, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf dem Weg zur Profitabilität seien die Aussichten für das Wachstum unsicherer geworden. Die Erwartungen dürften nochmals nach unten angepasst werden, womit die Aktie mit Blick auf das aktuelle Kursniveau umso attraktiver werde./ajx/edh

