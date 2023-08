Start ins Berufsleben Deutsche Rentenversicherung Bund begrüßt 470 neue Auszubildende

Berlin (ots) - Auf in den Job: Rund 470 Nachwuchskräfte beginnen zum 1.

September ihre Ausbildung bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. 305 von

ihnen starten als Sozialversicherungsfachangestellte in Berlin, jeweils 50

weitere an den Standorten Gera und Stralsund. Als Fachinformatikerin und

Fachinformatiker beginnen 56 Azubis ihre Ausbildung in Berlin und 8 weitere am

IT-Standort Würzburg. Im Oktober fangen außerdem 187 Studierende bei der

Deutschen Rentenversicherung Bund an.



Mit dieser großen Zahl von Nachwuchskräften möchte sich die Deutsche

Rentenversicherung Bund optimal für die Zukunft wappnen, um auch weiterhin ihre

gesellschaftlichen Aufgaben verlässlich erfüllen zu können. Denn in den

kommenden 15 Jahren wird etwa die Hälfte der derzeitigen Beschäftigten die

Organisation altersbedingt verlassen. "Diese Personallücke müssen wir

schließen", betont Bernhard Wilken, Leiter der Personalabteilung der Deutschen

Rentenversicherung Bund. "Deshalb bieten wir all unseren Nachwuchskräften, die

die Ausbildung oder das Studium erfolgreich abschließen, die Übernahme in ein

festes Arbeitsverhältnis an." So feiern am 31. August 184

Sozialversicherungsfachangestellte sowie 36 Fachinformatiker und

Fachinformatikerinnen das Ende ihrer Ausbildung und die Übernahme bei der

Deutschen Rentenversicherung Bund.