Buy the dip: HSBC empfiehlt US-Aktien zum Kauf!

HSBC-Analyst Max Kettner ist bullish für US-Aktien. Er rechne nicht damit, dass es erneut zu einem "so breiten Ausverkauf" wie im August komme, auch wenn die Anleiherenditen hoch blieben. Er verwies darauf, dass der kurzfristige Stimmungsindikator der HSBC auf neutral geklettert sei. Außerdem gebe es eine Reihe weiterer positiver makroökonomischer Indikatoren für die USA, so Kettner in einer Anlegernotiz aus der CNBC zitiert.

Kettner wies darauf hin, dass "die Prognosen für das BIP-Wachstum in den USA ständig nach oben korrigiert werden, nicht aber für Europa". Zudem deuteten die Frühindikatoren auf eine stärkere Abschwächung der europäischen Wirtschaft hin, während die US-Produktion bald wieder anziehen könnte.

Kettner zieht deshalb folgendes Fazit: "Wir sind der Meinung, dass dies ein guter taktischer Einstiegspunkt für Risikoanlagen ist, vor allem für US-Aktien."



In der CNBC-Sendung "Squawk on the Street" sagte Kettner am Dienstag außerdem: "Letztes Jahr war es eine allgemeine Schwäche, weil es auch Sorgen um die Gewinne und das Wachstum gab. Dieses Mal ist es tatsächlich die Stärke, insbesondere die der US-Wirtschaft, die uns sagen lässt: 'Okay, es ist Zeit, wieder einzusteigen'".

Tatsächlich prognostiziert das GDPNow-Tool der Federal Reserve von Atlanta seit letzter Woche ein Wachstum der US-Wirtschaft im dritten Quartal von 5,9 Prozent. Am 16. August lag die Prognose noch bei 5,8 Prozent.

Der August war für die drei großen US-Indizes der bisher schlechteste Monat des Jahres. Der Dow Jones verlor 1,88 Prozent, der S&P 500 1,61 Prozent und der technologielastige Nasdaq 100 verlor auf Monatssicht 1,87 Prozent.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Zentralredaktion