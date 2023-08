Bitcoin – Was bedeutet der Gerichtsentscheid für die ETF-Pläne?

Gestern ereignete sich möglicherweise etwas Bahnbrechendes und könnte eine neue Zeitrechnung für Krypto-Assets einläuten. Ein US-Bundesgericht ordnete an, dass die Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC ihre Ablehnung gegen den ETF-Antrag von Grayscale Investments auf Umwandlung ihres Bitcoin-Trust-Produkts in einen börsengehandelten ETF aufhebt. Zumindest am gestrigen Tag war dies für die Krypto-Industrie ein Grund zum Feiern. Das Urteil bringt die Krypto-Industrie demnach einen großen Schritt näher an die Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs. In den letzten 2-3 Monaten haben außer Grayscale eine Reihe von weiteren Vermögensverwaltern wie BlackRock, Fidelity, WisdomTree, VanEck, Invesco, Ark Invest und 21 Shares Anträge für eine Spot-Bitcoin-ETF eingereicht.

Was hat das Gericht zum Bitcoin ETF gesagt?

DC Circuit Court of Appeals Richter Neomi Rao schrieb in einer Stellungnahme, dass die Entscheidung der SEC, zwei Bitcoin-Futures-ETFs zu genehmigen, aber die Anträge für einen Bitcoin-Spot-ETF zu verweigern, "willkürlich“ sind und gegen das US-Bundesverwaltungsrecht verstoßen.