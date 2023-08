Ölpreis – Steigen die Preise noch weiter?

Die Vereinigten Staaten führen Produktionswachstum außerhalb der OPEC+ an, aber auch in anderen Ländern wird mit einem starken Produktionsanstieg gerechnet. In Südamerika wird Brasilien seine Produktion zwischen 2022 und 2024 voraussichtlich um 0,5 Millionen Barrel pro Tag steigern. Es wird erwartet, dass die US-Ölproduktion in den Jahren 2023 und 2024 ein Rekordniveau erreichen wird. Der Anstieg der Produktion in Nicht-OPEC-Ländern, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Brasilien, wird eine der wichtigsten Triebkräfte für das weltweite Ölangebot sein.

Saudi-Arabien will mit Förderkürzungen das Angebot balancieren

Diesem Spiel will Saudi-Arabien entgegenwirken. Die freiwillige und einseitige Förderkürzung des Königreichs trat zunächst im Juli in Kraft und wurde für die Produktion im August und im September verlängert. Die aktuelle Frage für den Ölmarkt ist, ob Saudi-Arabien die Kürzungen erneut verlängern wird. Frühere Ankündigungen von Kürzungen erfolgten jeweils in der ersten Woche des Monats. Da der September am Freitag beginnt, wird der Markt möglicherweise nicht lange auf Klarheit warten müssen.

Eine Verlängerung könnte für Saudi-Arabien sinnvoll sein, da die Lieferungen anderer Produzenten gestiegen sind bzw. steigen könnten. So hat sich die iranische Produktion erholt, da das Land mittlerweile Öl nach China verschifft und sich gleichzeitig in der Diplomatie mit den USA engagiert. Venezuela befindet sich in Gesprächen mit Washington über eine Lockerung der Sanktionen.

Obwohl sich der Brent und WTI-Preis in diesem Monat bisher kaum nennenswert verändert haben, gibt es im Hintergrund Anzeichen dafür, dass sich der globale Ölmarkt weiter anspannt. Die US-Lagerbestände am wichtigen Umschlagplatz in Cushing, Oklahoma, sind auf den niedrigsten Stand seit Januar gesunken und die Futures-Kurve bleiben in einem Backwardation-Muster, was sich potenziell positiv auf die Preise auswirken könnte.

Für die charttechnische Einschätzung folgen Sie bitte dem Link und besuchen unsere Homepage:

https://www.cmcmarkets.com/de-de/nachrichten-und-analysen/oelpreis-ste ...

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 72 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com

Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.