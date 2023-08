Azentio heißt Sanjay Singh als neuen Geschäftsführer willkommen

SINGAPUR, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- Azentio Software („Azentio"), ein in Singapur ansässiges Unternehmen für Softwareprodukte, das sich im Besitz von Fonds befindet, welche von Apax beraten werden, freut sich, die Ernennung von Sanjay Singh zum neuen Geschäftsführer bekanntzugeben. Dieser strategische Schritt markiert die Vorbereitung von Azentio auf seine nächste Wachstumsphase unter der Leitung von Sanjay, einer erfahrenen Führungskraft mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in wachstumsstarken Softwareunternehmen weltweit.

Sanjay fügte des Weiteren hinzu: „Azentio verfügt über eine einzigartige Position als einziges End-to-End-Softwareunternehmen, das sich auf den BFSI-Sektor im Asien-Pazifik-Raum, im Mittleren Osten und Afrika spezialisiert hat. Unter den Branchenakteuren zeichnet sich Azentio durch seine breitgefächerte Kundenreichweite, marktführenden Produkte und außergewöhnlichen Talente aus. Ich bin begeistert, Azentio dabei zu unterstützen, unsere ehrgeizige Vision umzusetzen, der führende Anbieter der BFSI-Software in den Regionen APAC und MEA zu werden."

Sanjay verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Skalierung und Wertsteigerung im Bereich von Softwareunternehmen und ist ein anerkannter Fachmann auf diesem Gebiet. Roy Mackenzie, Partner bei Apax, brachte seine Begeisterung zum Ausdruck: „Wir freuen uns sehr, Sanjay willkommen zu heißen, der eine Fülle an Erfahrung beim Aufbau erstklassiger Softwareunternehmen in der Region mitbringt und sich an unserer gemeinsamen Vision orientiert."

Basierend auf 25 Jahren kundenorientierter Unternehmensführung in globalen Software- und Sicherheitsunternehmen, umfasst die Expertise von Sanjay die Entwicklung von Programmen, die Umsätze steigern und Expasionen vorantreiben. In seiner kürzlichen Position als Chief Revenue Officer bei Datto, einem renommierten Anbieter von cloudbasierten Software- und Sicherheitslösungen, leitete Sanjay die Markteinführungsstrategie von Datto, die in dem IPO des Unternehmens und seiner späteren Übernahme durch Kaseya im Juni 2022 gipfelte. Vor seiner Beschäftigung bei Datto, verbrachte Sanjay fast 18 Jahre bei Akamai Technologies und entwickelte und betreute verschiedene weltweite Markteinführungsvorgänge.

Sanjay wird sofort die Rolle des CEO übernehmen. Tony Kinnear wird seine Position als Vorstandsmitglied von Azentio beibehalten, während David Hamilton die Rolle des Vorstandsvorsitzenden von Azentio übernehmen wird.

Azentio vertreibt unternehmenskritische Softwareprodukte im asiatisch-pazifischen Raum, im Mittleren Osten, in Afrika, sowie in Indien für Banken, Finanzdienstleister und Versicherer. Darüber hinaus werden ERP-Lösungen für mittelständische Unternehmen angeboten. Zu den Vorzeigeplattformen des Unternehmens gehören Azentio ONEBanking, Azentio ONECapitalMarkets, Azentio ONEInsurance und Azentio ONEERP. Die Flexibilität, mit der die Softwareplattformen des Unternehmens einhergehen, ermöglicht es einer Vielzahl von Anwendungen, mit einer einzigen Datenquelle zu arbeiten und bietet Kunden einen guten Arbeitsablauf, Analytik, Dokumentenmanagement und flexible Integrationsmechanismen. Azentio Software Private Limited befindet sich vollständig im Besitz von Fonds, die von Apax beraten werden.

