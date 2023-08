Im Rahmen des Stresstests wurden 70 Banken aus 16 EU- und EWR-Ländern untersucht, die gemeinsam 75 % der Vermögenswerte des europäischen Bankensektors abdecken. Die deutschen Banken zeichnen sich dabei durch ihre Robustheit und solide Kapitalbasis aus.



Folgende Punkte sind besonders bemerkenswert:



- Widerstandsfähigkeit: Deutsche Banken beweisen ihre Widerstandsfähigkeit in einem adversen Szenario, das eine schwere Rezession in der EU, weltweit sowie steigende Zinssätze und höhere Bonitätsaufschläge einschließt. Trotz dieser widrigen Bedingungen behaupten deutsche Banken ihre Stabilität und Fähigkeit, den wirtschaftlichen Belastungen standzuhalten.

- Solide Kapitalausstattung: Eine solide Kapitalbasis war der Schlüssel zur erfolgreichen Bewältigung des Stresstests. Die durchschnittliche Common Equity Tier 1 (CET1)-Quote der deutschen Banken beträgt beeindruckende 15 % bei Vollumsetzung zu Beginn des Verfahrens. Diese starke Kapitalausstattung ermöglicht es den Banken, die Kapitalerosion in adversen Szenarien zu bewältigen.

- Milde Kapitalerosion: Trotz eines Kapitalabbaus von 459 Basispunkten in einem adversen Szenario, was zu einer CET1-Quote von 10,4 % am Ende des Szenarios führte, bleiben die deutschen Banken ausreichend kapitalisiert. Dies ist unter anderem auf höhere Erträge und eine verbesserte Qualität der Vermögenswerte zu Beginn des Jahres 2023 zurückzuführen.



Niklas Leibecke

(https://www.linkedin.com/in/niklasleibecke/?originalSubdomain=uk) , Director bei Alvarez & Marsal, weist allerdings darauf hin: "Es ist wichtig zu beachten, dass der EBA-Stresstest immer nur eine Momentaufnahme darstellt. Es besteht immer eine zeitliche Verzögerung zwischen der Festlegung der Parameter und der Veröffentlichung der Testergebnisse."



Basierend auf diesen Erkenntnissen bleibt der deutsche Bankensektor gut gerüstet, um die wirtschaftliche Stabilität und das Vertrauen der Kunden, auch in Zeiten erhöhter Unsicherheit, aufrechtzuerhalten.



Die Ergebnisse der Analyse des EBA-Stresstest 2023 von Alvarez & Marsal finden Sie hier

(https://www.alvarezandmarsal.com/insights/2023-eba-stress-test-results) .

