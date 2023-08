First American Uranium erhält NI 43-101-konformen Bericht mit Explorationsempfehlungen für das Uran/-Vanadium-Konzessionsgebiet Red Basin in den USA

Vancouver, British Columbia – 30. August 2023 / IRW-Press / - First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (OTCPK: FAUMF) (das „Unternehmen“) hat den finalen Entwurf seines NI 43-101-konformen Berichts (der „Bericht“) für das unternehmenseigene Uran/Vanadium-Konzessionsgebiet Red Basin erhalten. Dieses Explorationsprojekt im frühen Erschließungsstadium befindet sich im Catron County im US-Bundesstaat New Mexico. Das Projekt besteht aus 26 in Option gehaltenen Konzessionen (Lode Claims) mit einer Gesamtfläche von rund 537 Acres (ca. 217 Hektar) und liegt etwa 250 Meilen (ca. 402 km) nördlich der einzigen in Betrieb befindlichen Uranmühle Amerikas. In den 1950er Jahren wurden in der Region, in der sich das Projekt befindet, 1.194 Pfund U3O8 aus Roherz mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 0,17 % U3O8 hergestellt (McLemore & Chenoweth, 2017). Laut dem Bericht bestätigen Bewertungen des unternehmenseigenen Konzessionsgebiets aus mehreren Quellen das Vorkommen von Uran-/Vanadium-Lagerstätten und damit die Möglichkeit, dass das Projekt in ein fortgeschrittenes Explorationsstadium überführt werden könnte. Zu den umfangreichen Explorationsaktivitäten, die in der Vergangenheit auf dem Projektgelände durchgeführt wurden, zählen auch Bohrprogramme der Gulf Oil Corporation, die hier mehr als 1.000 Flachbohrungen niedergebracht und vier mögliche Erzzonen abgegrenzt hat.

Die Empfehlungen des Berichts zum weiteren Ausbau des Projekts und zur Erstellung einer Ressourcenberechnung umfassen eine radiometrische Flugmessung, Bohrungen zur Bestätigung der von Gulf Oil erhobenen historischen Daten und zur Erkundung neuer Zielzonen, sowie Umweltgrundlagenstudien und eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) oder Umweltverträglichkeitsstudie (UVS).

Der Bericht beinhaltet keine Ressourcenschätzung für das unternehmenseigene Projekt; im Rahmen früherer historischer Studien (DOE, 1980; Rio Grande Resources, 2012) wurden für das Konzessionsgebiet allerdings Ressourcenschätzungen zwischen 1,6 und 6,5 Millionen Pfund U3O8 (Uran(V,VI)-Oxid oder Triuranoktoxid) vorgenommen, die nicht den 43-101-Richtlinien entsprechen. Im Hinblick auf diese historischen Schätzungen wurden keine ausreichenden Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen durchgeführt, um die historischen Schätzungen als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einstufen zu können. First American betrachtet die historischen Schätzungen daher nicht als aktuelle Mineralressourcen. Es ist nicht bekannt, ob die Schätzungen zuverlässig sind. Es sind zur Bestätigung der Schätzungen somit entsprechende Probenahmen und Bohrungen erforderlich.