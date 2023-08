RTX erhält DoD-Finanzierung für die Entwicklung und Erprobung des GhostEye MR-Radars

Dies sind die ersten Regierungsaufträge für GhostEye MR, ein Multi-Missions-Radar, das von Raytheon mittels interner Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen konzipiert und entwickelt wurde. Die Finanzierung wird die weitere Entwicklung des Radars sowie eine operationelle Bewertung in White Sands Missile Range im Laufe dieses Jahres fördern.

ARLINGTON, Virginia, 30. August 2023 /PRNewswire/ -- Raytheon, ein Unternehmen der RTX-Gruppe, hat Zuschüsse in Höhe von 7 Millionen US-Dollar für die Weiterentwicklung und Bewertung seines GhostEye MR -Radars, einem fortschrittlichen Mittelbereichssensor für das National Advanced Surface-to-Air Missile System (NASAMS), erhalten.

"Diese Unterstützung durch die Regierung bestätigt die wachsende Relevanz und Nachfrage nach den Fähigkeiten von GhostEye MR, da Nationen auf der ganzen Welt ihre Luftverteidigung stärken wollen", sagte Tom Laliberty, Präsident von Land & Air Defense Systems bei Raytheon. "In Partnerschaft mit dem DoD, der Air Force und Kongsberg werden wir das Leistungsspektrum des Sensors gegen eine Vielzahl neuer Bedrohungen präsentieren."

Die Erprobung in White Sands dient der Bewertung der operativen Leistung von GhostEye MR, wobei das Radar wirksame Überwachungshinweise liefert und mit dem kampferprobten Luftverteidigungssystem NASAMS integriert wird. Vorausgegangen war ein erfolgreiches Luftverteidigungsexperiment des Strategic Developmental Planning & Experimentation (SDPE)-Büros in Andøya, Norwegen, im vergangenen September, bei dem die Fähigkeit von NASAMS zur Bekämpfung und zum Abfangen verschiedener fortschrittlicher Bedrohungen aus der Luft unter Einsatz mehrerer Raketentypen von Raytheon und des Fire Distribution Center (FDC) von Kongsberg Defence & Aerospace demonstriert wurde. Die operationelle Bewertung im September wird auf den in Andøya gezeigten Fähigkeiten aufbauen, indem GhostEye MR mit dem FDC der NASAMS über die entsprechenden Führungs- und Kontrollsysteme der U.S.-Luftwaffe verbunden wird.

Die Finanzierung besteht aus einem Auftrag des SDPE-Büros des U.S. Air Force Research Lab und dem Rapid Prototyping Program (RPP) des Verteidigungsministeriums.

GhostEye MR, ein Mitglied der GhostEye-Sensorfamilie von Raytheon, ist ein fortschrittliches Mittelstrecken-Multimissionsradar für NASAMS. Das Radar, das 2021 eingeführt wurde, bietet eine größere Reichweite und Höhenabdeckung, um die Fähigkeiten von NASAMS in verteidigten Gebieten zu erweitern. Darüber hinaus nutzt GhostEye MR bestehende Gemeinsamkeiten mit dem Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS), den Raytheon für die U.S.-Armee baut.

Informationen zu RTX

RTX ist das weltweit größte Unternehmen für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Mit mehr als 180.000 Mitarbeitern weltweit gehen wir an die Grenzen von Technologie und Wissenschaft, um die Art und Weise, wie wir unsere Welt verbinden und schützen, neu zu definieren. Mit unseren branchenführenden Unternehmen – Collins Aerospace, Pratt & Whitney und Raytheon – treiben wir die Luftfahrt voran, konstruieren integrierte Verteidigungssysteme für den operativen Erfolg und entwickeln Technologielösungen und Fertigungsverfahren der nächsten Generation, um Kunden weltweit bei der Bewältigung ihrer wichtigsten Herausforderungen zu unterstützen. Der Hauptsitz des Unternehmens, das 2022 einen Umsatz von 67 Milliarden US-Dollar erzielte, befindet sich in Arlington, Virginia.

Bei Fragen oder für Interviewtermine wenden Sie sich bitte an:

Nick Garrison

corporatepr@rtx.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2194059/GhostEye___clean_1600_900.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/rtx-erhalt-dod-finanzierung-fur-die-entwicklung-und-erprobung-des-ghosteye-mr-radars-301910109.html