Ad Alliance kooperiert in Deutschland mit Xiaomi und erweitert das CTV-Portfolio mit der großen Auswahl an FAST-Kanälen von Xiaomi TV

Köln (ots) - Xiaomi, ein chinesischer Smartphone- und Elektronik-Hersteller,

beauftragt Ad Alliance mit der Vermarktung von Xiaomi TV+ in Deutschland. Zum

umfassenden Produktportfolio von Xiaomi gehört das kostenlose Streamingangebot

Xiaomi TV+, das in Xiaomi Smart-TVs integriert und ebenso als eigenständige App

im Google Play Store abrufbar ist, und ab sofort das Connected TV

(CTV)-Portfolio der Ad Alliance ergänzen wird.



Xiaomi TV+ bietet über 100 hochwertige digitale Fernsehkanäle. Nutzende eines

Xiaomi Smart TV können auf den Dienst zugreifen, sobald ihr Gerät mit dem

Internet verbunden ist. Für Android-Nutzer:innen sind die Kanäle zusätzlich über

die Xiaomi TV+ App verfügbar. Die Xiaomi TV+ Kanäle sind kostenlos und erfordern

kein Abonnement oder Kundenkonto. Die Senderauswahl bietet Werbetreibenden

wertvolle Umfelder, die ein breites Spektrum an Zielgruppen und Interessen

abdecken, darunter beispielsweise Nachrichten, Filme, Unterhaltung, Sport oder

Kinderprogramme.





Werbetreibende können TV-Spots innerhalb einer linearen Werbeunterbrechungbuchen, die in die Live-Kanälen eingebettet sind und an klassischeTV-Werbeblöcke erinnern. Mittels Ad Podding, womit einzelne Spots gebündelt undnacheinander ausgespielt werden, können Werbeblöcke auf Haushaltsebeneindividualisiert und sowohl programmatisch als auch über Direktbuchungenzusammengestellt werden. Darüber hinaus können die Spots, basierend aufIAB-Kategorien auf bestimmte Zuschauersegmente ausgerichtet werden, wie zumBeispiel auf Feinschmecker, Autofans oder Film- und Serienfans.Frank Vogel , Geschäftsführer Ad Alliance: "Die Vielfalt der digitalenStreaming-Landschaft spiegelt den anhaltend steigenden Videokonsum inDeutschland wider. Durch das große Videoangebot steigt ebenso diedurchschnittliche Zeit, die Zuschauende für die Auswahl von Content benötigen,so dass sich FAST zu einem expansiven Markt entwickelt. FAST-Kanäle wie die vonXiaomi TV+ erinnern mit ihren kuratierten Inhalten verschiedener Genres anklassische TV-Zielgruppensender und bieten so per Definition ein linearesFernseherlebnis. Dementsprechend ist Xiaomi TV+ eine hervorragende Ergänzung fürunser TV- und CTV-Portfolio, bietet attraktive Werbeumfelder und besteVoraussetzungen für eine zielgruppen- und themenspezifische Ansprache."Ad Alliance wird als Vermarktungspartner in Deutschland die FAST-Channels vonXiaomi TV+ als Teil seines CTV-Angebots zur Verfügung stellen. Über diepan-europäische Vermarktungsstruktur der RTL AdAlliance, die in wichtigenSchlüsselmärkten lokal präsent ist, erhält Xiaomi TV+ darüber hinaus eineumfassende Vermarktungsinfrastruktur in den Märkten Frankreich, Italien undSpanien. RTL AdAlliance wird Xiaomi TV+ zudem für internationale Werbekampagnenanbieten.Eugene Lu , Head of Programmatic Advertising, International Internet BusinessDepartment, Xiaomi: "Unsere Kanalauswahl bietet etwas für jeden Geschmack. EinAngebot, das attraktive Werbeflächen für Marken schafft, die nachzielgruppengerechtem, aber markensicherem Inventar suchen. Ad Alliance und RTLAdAlliance bündeln diese Kanäle zu einem abgerundeten Angebot an TV- undCTV-Werbung, das die Qualitätskriterien erfüllt, die wir anstreben. Die lokalverwurzelten und hoch spezialisierten Verkaufsteams in den Märkten und aufinternationaler Ebene sind einzigartig positioniert, um Werbetreibenden zuhelfen, das Potenzial unseres Portfolios zu maximieren. Wir freuen uns sehr aufdie Zusammenarbeit, um unseren Kunden einen echten Mehrwert zu bieten undgleichzeitig die beste Nutzererfahrung zu garantieren."Über Ad AllianceAd Alliance ist Deutschlands Vermarkter Nummer 1 und führend in Sachenindividueller Kreationen und ganzheitlicher, crossmedialer Kampagnenkonzepte.Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner undverantwortet den Verkauf von Werbeflächen für die Sender und Angebote von RTLDeutschland, der SPIEGEL-Gruppe sowie des Video- und Technologiespezialistensmartclip. Zusätzlich vermarktet das Team als Dienstleister die Print- undDigitalmarken für Media Impact sowie der rtv media group. Die Vermarktungumfasst rund 500 Medienmarken, die Gattungen TV, Print, Digital, ATV und Audio -und erreicht somit knapp 100 Prozent der Menschen in Deutschland. Neben derinhaltlichen Beratung ist der Einsatz innovativer technologischer Lösungen Teilder von Ad Alliance angebotenen Markeninszenierungen - von Programmatic bis hinzur kontext- und datenbasierten Ausspielung von Werbung. Weitere Informationenunter https://www.ad-alliance.de/cms/index.html .