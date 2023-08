Studie Social Media beliebter Vertriebs- und Kommunikationskanal im Direktvertrieb (FOTO)

Berlin (ots) - Der Bundesverband Direktvertrieb Deutschland e.V. (BDD) hat

gerade seine Studie zur Situation der Direktvertriebsbranche in Deutschland

unter der Schirmherrschaft von Prof. Dr. Kraus (Universität Mannheim)

veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen, dass sowohl die

Direktvertriebsunternehmen als auch die Beraterinnen und Berater Social Media in

vielen Bereichen für die Vertriebsförderung und Kundenansprache nutzen. Die

Sozialen Medien werden aber auch im Direktvertrieb für die Gewinnung neuer

Vertriebspartnerinnen und -partner und die Informationsvermittlung genutzt.



"Die Zeiten in den letzten Jahren waren nicht nur für die deutsche Wirtschaft

herausfordernd. Es macht mich stolz, dass es unserer Branche gleichwohl gelungen

ist, immer mehr Vertriebspartner und -partnerinnen und auch Kundinnen und Kunden

für den Direktvertrieb zu begeistern", so die Vorstandsvorsitzende des

Bundeverbands, Elke Kopp.