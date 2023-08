Water Ways meldet Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2023

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

TORONTO, 30. August 2023-- Water Ways Technologies Inc. (TSXV: WWT) (FRA: WWT) ("Water Ways" oder das "Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Landwirtschaftstechnologie mit Sitz in Israel, der landwirtschaftlichen Erzeugern Lösungen für die Wasserbewässerung anbietet, gibt die Einreichung seines Zwischenabschlusses (der "Abschluss") und der Management Discussion and Analysis (die "MD&A") für die drei und sechs Monate bis zum 30. Juni 2023 bekannt. Eine umfassende Diskussion der Finanzlage und der Betriebsergebnisse von Water Ways ist in der MD&A enthalten, die auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurde.

Ohad Haber, CEO und Vorsitzender des Vorstands von Water Ways, erklärt: "Im zweiten Quartal 2023 hat sich die Verlagerung unseres Kerngeschäfts nach Kanada fortgesetzt. Das Quartal war eine Herausforderung für das Unternehmen und wir hoffen, das Jahr mit einer leichten Umsatzsteigerung gegenüber 2022 abzuschließen."

Am Montag, dem 4. September 2023, um 9 Uhr Eastern Time, 15 Uhr Mitteleuropäischer Zeit werden der CEO von Water Ways, Ohad Haber, der CFO, Dor Sneh, und Ronnie Jaegermann, Director, ein Live-Webinar mit einem Unternehmensupdate, einer Ergebnisdiskussion und einem Ausblick für 2023 und darüber hinaus veranstalten. Im Anschluss daran findet eine Fragerunde mit den Investoren statt.

Highlights - H1 und Q2, 2023 (die folgenden Informationen sollten in Verbindung mit den Erklärungen und den MD&A gelesen werden und sind durch diese eingeschränkt)

- Der Umsatz des Unternehmens belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2023 auf 6,4 Mio. CAD$, verglichen mit 9,5 Mio. CAD$ in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2022. Der Umsatzrückgang lässt sich in erster Linie auf drei Faktoren zurückführen. Erstens spielte die strategische Entscheidung des Unternehmens, die Zusammenarbeit mit unrentablen und instabilen Kunden und Gebieten einzustellen, eine wichtige Rolle. Stattdessen verlagerte das Unternehmen seinen Schwerpunkt auf die Industrieländer. Diese bewusste Änderung des Schwerpunkts und die Umstrukturierung der Kunden führten letztlich zu einem Rückgang der Einnahmen des Unternehmens. Zweitens kann der Umsatzrückgang auch auf die Auswirkungen von Stagnation und Inflation zurückgeführt werden. Diese Faktoren haben sich stark auf die Kunden ausgewirkt, so dass es für sie schwieriger wurde, in Projekte und Investitionsgüter zu investieren. Infolgedessen haben die Kunden Probleme bei der Beschaffung von Waren für die Lagerhaltung, eine Situation, die sich von der früherer Jahre unterscheidet. Darüber hinaus werden sie bei der Finanzierung ihrer Projekte durch die Auswirkungen auf die Zinssätze und Kreditkosten behindert. Drittens haben die weltweiten Klimaveränderungen, insbesondere in Kanada, dazu beigetragen, dass der Absatz von Silageprodukten geringer ausfiel als erwartet. Das Unternehmen geht davon aus, dass diese Umsätze im dritten Quartal verbucht werden.