München (ots) - Nachdem sich in der Vorwoche die Kraftstoffpreise kaumveränderten, geht es nun erneut deutlich nach oben. Die ADAC Auswertung derPreise von über 14.000 Tankstellen in Deutschland zeigt, dass beide Sorten imVergleich zur Vorwoche um jeweils über zwei Cent gestiegen sind. Ein Liter SuperE 10 kostet im Tagesdurchschnitt 1,884 Euro, in der Vorwoche lag der Preis nochum 2,4 Cent niedriger (1,860 Euro). Diesel ist im Vergleich sogar um 2,8 Centteurer geworden und kostetet 1,797 Euro (Vorwoche: 1,769 Euro).Die spürbaren Aufschläge lassen sich nur bedingt mit dem gestiegenen Ölpreis(Brent) rechtfertigen, der sich im Wochenvergleich um einen Dollar, von 84 aufüber 85 US-Dollar je Barrel verteuert hat. Der Euro notiert im Vergleich zumUS-Dollar allerdings geringfügig fester, was den Preisanstieg an den Zapfsäulendämpfen sollte. Das Ferienende in einigen Bundesländern scheint sich ebenfallsan den Tankstellen bemerkbar zu machen, gerade zum Wochenende sind dieKraftstoffpreise merklich gestiegen. Laut ADAC ist das Preisniveau für beideSorten aber nicht erst seit dem neuerlichen Anstieg deutlich überhöht. So lagendie Preise für Super E10 bei ähnlichem Ölpreis und Wechselkurs vor einigenMonaten noch um gut 15 Cent niedriger als derzeit.Autofahrer können bares Geld sparen, wenn sie in den Abendstunden zur Tankstellefahren. Die günstigste Zeit ist laut ADAC zwischen 20 und 22 Uhr. Aber auchzwischen 18 und 19 Uhr sind die Preise besonders niedrig. In den Morgenstundenist Sprit in aller Regel um mehrere Cent je Liter teurer.Auch ein Preisvergleich lohnt sich, denn die Spritpreise an den Tankstellenunterscheiden sich lokal bisweilen erheblich. Schnelle und praktische Hilfebekommen Autofahrer mit der App "ADAC Drive", die die Preise nahezu aller über14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügung stellt.Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auchunter www.adac.de/tanken. (https://www.adac.de/verkehr/tanken-kraftstoff-antrieb/?redirectId=quer.vpo.tanken)